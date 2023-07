Belén Esteban, Carmen Lomana o Cristina Pedroche: ¿A quién votarán los ‘celebs’ en las próximas elecciones?

La campaña electoral de cara al trascendental 23-J empieza a llegar a su final. Pronto conoceremos quién gobernará en España durante los cuatro próximos años. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros va dirigida en clave celeb y no es otra que a quién van a votar Belén Esteban, Cristina Pedroche, Tamara Falcó y compañía. Una cuestión que no es baladí y que siempre interesa mucho.

Las últimas pistas sobre esto nos las dieron el humorista Ángel Garó, quien confesó abiertamente ser «homosexual y de derechas», pero también la colaboradora del extinguido Sálvame. Belén Esteban compartió pódcast con Carlota Corredera y dejó entrever que quizá no votaría al Partido Popular, tal y como hizo en comicios pasados.

La presentadora le tanteó por su intención de voto y Belén dejó su sello habitual pero sin nombrar a ninguna formación política: «Pues estoy un poco indecisa, porque a mí no me gusta que se junten varios partidos (…) no me gustan las coaliciones. Sinceramente, estoy muy indecisa y, a lo mejor, este año el voto que siempre he hecho no va a ser».

Lo que sí que dejó claro Belén Esteban es que no va a votar a formaciones que vayan en contra de sus principios: «Hay partidos con los que yo no estoy nada de acuerdo. Creo que en vez de para adelante, vamos para atrás, y lo que hay que hacer es ir para adelante». Y se explicó: Creo que con lo que voy a decir ya vas a saber de qué partido estoy hablando, tú, toda España y todo el mundo que nos vea. Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otros que puedan gobernar e ir para atrás», sentenció.

Siguiendo con el repaso nos encontramos con Cristina Pedroche. En 2016, dejó clara su postura tirando de sus raíces: «Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote? No quiero PP. No me gusta que nos roben a todos y que le sigamos votando». No obstante, su marido, el cocinero David Muñoz, ha elogiado abiertamente las políticas de Isabel Díaz Ayuso en la capital, por lo que podría haber voto enfrentado en el domicilio de la presentadora.

Belén Esteban y Cristina Pedroche no han sido las únicas que han dejado más o menos clara su postura política. Hay otros personajes como Pedro Almodóvar, Andreu Buenafuente, Joan Manuel Serrat, Jorge Javier Vázquez, Alba Flores, Hugo Silva, Chanel Terrero, Andrés Suárez, Leticia Dolera y Rozalén, que siempre se han posicionado en contra de las políticas «ultraconservadoras» y optarán por la izquierda. Especialmente paradigmático de esto es el caso del presentador catalán, quien se ha significado políticamente siempre que ha podido. Incluso, ha compartido tiempo y espacio con la candidata de SUMAR Yolanda Díaz o con Íñigo Errejón.

Íñigo Errejón y Jorge Javier Vázquez

Donde parece que hay menos dudas es en el ala que depositará su papeleta en apoyo a Alberto Núñez Feijóo. Carmen Lomana nunca ha ocultado su predilección por el Partido Popular, lo mismo que Tamara Falcó, Mario Vaquerizo, Alaska, Terelu Campos o Esperanza Gracia.