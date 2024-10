La imagen más fraternal de José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el Plan Estratégico de Fomento de la Natalidad y la Conciliación de la Ciudad de Madrid 2024-2029, con el que el Ayuntamiento busca incentivar la natalidad, proteger la maternidad y paternidad, y «facilitar la conciliación de la vida personal y laboral a las familias». Lo ha hecho acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos.

El acto ha tenido lugar en la Escuela Infantil Municipal Muñeco de Nieve, en Vicálvaro, situado en el este de la capital, a 8 km del centro de la ciudad de Madrid. Ha sido alrededor de las 10:00 horas cuando el madrileño se ha personado en el lugar, muy sonriente y consiente (o no) de que la jornada iba a despertarle, todavía más, sus deseos de ser padre. Almeida ha mostrado su lado más paternal durante su visita a la escuela infantil como parte de su ambicioso plan para impulsar la natalidad en la ciudad. Un proyecto, cabe destacar, que incluye diversas medidas económicas y sociales destinadas a motivar a las familias a tener hijos.

José Luis Martínez-Almeida en una escuela infantil. (Foto: Gtres)

Durante la jornada, el alcalde de Madrid ha interactuado con los niños, protagonizando escenas entrañables que reflejan su cercanía con los más pequeños. Algo que ha alimentado las especulaciones sobre lo buen padre que podría llegar a ser si finalmente él y su esposa, Teresa Urquijo, conciben un niño o una niña.

Los planes de ser padre de Martínez-Almeida: «No puedo tardar»

Las imágenes de José Luis Martínez-Almeida en la escuela infantil llegan apenas unos días después de que un medio publicara por error que Teresa Urquijo estaba embarazada, y después de que el propio alcalde dejara claras sus intenciones de ampliar la familia en una entrevista con Vicky Martín Berrocal. «No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo (…) Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe (…) Me hubiese gustado ser padre hace más tiempo, porque por una pura cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos (…) No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones», fueron sus palabras.

Antes de esta entrevista, José Luis Martínez-Almeida ya había expresado públicamente sus deseos de que Teresa Urquijo fuera la futura madre de sus hijos. La pareja ya lleva medio año unida como matrimonio. El alcalde de Madrid y Teresa Urquijo se casaron el pasado mes de abril en una ceremonia que tubo lugar en la parroquia de San Francisco de Borja de la capital. El evento contó con más de 500 invitados, entre los que destacaron figuras políticas, miembros de la realeza y la alta sociedad española, como el Rey emérito Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina, o líderes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, entre otros.