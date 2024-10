José Luis Martínez-Almeida se ha convertido en el protagonista de uno de los capítulos del podcast A solas con… presentado por Vicky Martín Berrocal. Durante más de una hora, el político se ha sincerado sobre la esfera más íntima de su vida personal. Entre otras cosas ha hablado sobre su mujer Teresa Urquijo, por quien siente verdadera devoción. «Estoy muy feliz», ha asegurado con una sonrisa de oreja a oreja.

Segundos después, la presentadora le ha preguntado que qué tiene Teresa para él. «Qué no tiene, para mí lo tiene todo. Cuando veo a Teresa es tranquilidad. Es mi refugio en la vida, una persona que siempre va a estar conmigo y siempre me va a apoyar», ha contado.

José Luis Martínez-Almeida en ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

«Trato de ser el mejor marido posible, de estar a su altura. Ella también tiene un trabajo exigente, con lo cual no tenemos demasiado tiempo. Mis compromisos llenan la agenda, pero el tiempo que estamos juntos es de calidad. Este verano hemos disfrutado y hemos viajado», ha contado José Luis Martínez-Almeida. En el marco de esta conversación también ha habido cabida para el humor. «Teresa trabaja en una empresa inmobiliaria de centros comerciales, aunque no me puedo quejar de lo que gano, el sueldo público es el sueldo público, Teresa es la que trae el dinero a casa. Ella tiene una carrera en el sector privado mucho mejor que la que puedo tener yo», ha dicho.

Un chotis muy comentado

Madrid vivió el 6 de abril uno de los momentos más emocionantes de toda su historia, la bautizada como la boda del año, protagonizada por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Un enlace que reunió a la alta sociedad, a distintas personalidades, así como miembros de la Familia Real y de la familia de Su Majestad el Rey. José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se dieron el ‘sí, quiero’ en la iglesia de San Francisco de Borja y tras jurarse amor eterno se desplazaron junto al resto de los invitados hasta la finca El Canto de la Cruz -ubicada en Colmenar Viejo-, propiedad de los abuelos maternos de la novia, los marqueses de Laserna.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida en Valencia. (Foto. Gtres)

Uno de los momentos más especiales que se vivieron fue el baile nupcial que hicieron los novios, que eligieron un chotis, confirmando así su gran cariño hacia la capital. Escogieron Madrid, interpretado por el tenor Plácido Domingo y compuesto por el mexicano Agustín Lara. «Era un chotis, la música era de chotis, el baile ya es otra cosa. Queríamos hacer una cosa, cierto homenaje a Madrid que se saliera del baile tradicional. Quisimos hacer algo disruptivo. Lo ensayamos una tarde en una hora. Ahí viene mi conclusión: no basta solo con el entusiasmo. Mientras lo bailábamos, nos sentimos que estábamos solos, fue un momento para nosotros y así lo disfrutamos. Para mí fue un momento mágico», ha contado el político sobre este momento de su boda.

El peor momento de su vida

Durante la conversación, José Luis Martínez-Almeida también se ha sincerado y ha recordado cuál ha sido el momento más complicado que ha vivido en su vida. «La muerte de mis padres, sin duda», ha indicado. «Lo pasé muy mal con mi padre que murió en el año 2012. Ocurrió de manera repentina y lo pasé muy mal con mi madre en 2019», ha añadido.

José Luis Martínez-Almeida en una entrevista. (Foto: YouTube)

«Ella sí que tenía una enfermedad», ha proseguido al mismo tiempo que ha relatado la confesión que hizo su madre al doctor. «‘Yo sé que me voy a morir, pero lo único que quiero es ver a mi hijo de alcalde’», fueron las palabras de su progenitora. «No me vio por tres meses. Para mi madre era su ojito derecho, su favorito», ha recordado José Luis Martínez-Almeida.