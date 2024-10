Los que presumen de combatir los bulos son los primeros en difundirlos. Así le ha ocurrido a El Español que en su suplemento Jaleos del Corazón hizo saltar todas las alarmas al afirmar este jueves que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo esperaban su primer hijo. «El Español ha podido confirmar que el alcalde de Madrid se estrenará en la paternidad en los próximos meses», afirmaban. Sin embargo, la noticia era un bulo y el sanchista Pedrojota Ramírez tuvo que apresurarse a eliminarla.

Cuentan a OKDIARIO que en Cibeles se frotaban los ojos ante semejante falta de rigor informativo. Así todo, varios medios como Infobae y The Objective propagaron el bulo sin molestarse en contrastarlo. No es la primera vez. En abril de este año el diario La Nueva España publicó que «el alcalde de Madrid confirma el embarazo tras volver de su luna de miel», noticia que no tardó en confirmarse como falsa.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Uquijo en el Teatro Real. (Foto: Gtres)

Quizá todo haya surgido de unas declaraciones Martínez-Almeida para el podcast de la diseñadora Vicky Martín Berrocal en las que el edil de 49 años afirmaba ante la infaltable pregunta sobre esa paternidad que no llega: «No puedo tardar mucho. A ver si voy a ser padre-abuelo. Yo ya cumplo 50 y cuando te casas tan mayor, cuando has vivido tantos años solo… y has cogido tantas manías ya en la vida…».

Almedia, muy distendido, habló sin ataduras ni complejos: «Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe», dijo entre risas. «No voy a vivir cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones». Deseamos que la buena nueva llegue lo antes posible a la casa de los Almeida y que la próxima vez podamos decir que no era un bulo.