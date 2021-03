Iker Casillas ha optado por el hermetismo en plena tormenta mediática hacia su persona. La información de ‘Semana’ en la que se señala a Sara Denez como su nueva amiga, vuelve a situarle como centro de atención, tan solo cinco días después de anunciar la disolución de su matrimonio con Sara Carbonero. No importa cuánto de protagonista sea. El exfutbolista no tiene pensado variar su hoja de ruta, que pasa por guardar silencio.

Sorprendería sobremanera que Casillas hiciera alguna manifestación al respecto de esta belleza cordobesa en quien se habría refugiado tras romper con la periodista. Una amistad que dio sus primeros pasos la pasada semana, antes de anunciarse el divorcio de Iker y Sara, en Andalucía. Según la información que maneja ‘Semana’, ambos estuvieron pasando unos días en el sur, aprovechando que el mostoleño tuvo que desplazarse a Sevilla por motivos laborales.

Casillas ha decidido refugiarse en su trabajo y su única manifestación pública al respecto ha sido una publicación en Instagram. En ella hace referencia a su condición de embajador solidario para promover la vacunación contra la COVID-19: «Todos queremos que la pandemia termine cuanto antes para volver a hacer las cosas que nos gustan y juntos podemos ponerle fin, pero solo si todo el mundo tiene acceso a la vacuna», escribe.

Sara Denez niega su relación con Iker Casillas

Mientras el exportero del Real Madrid se bunkeriza para no confirmar ni desmentir nada, quien sí que ha hablado ha sido la joven involucrada. Sara Denez ha querido salir al paso de las informaciones y lo ha hecho de manera tajante. La música ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para desmentir que mantenga una relación con Iker Casillas. En primer lugar ha colgado una storie en la que se leía «Totalmente Falso», en relación a la noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sᴀʀᴀ Dᴇɴᴇᴢ (@saradenez)

Unos minutos después ha reincidido en su mensaje desvelando que su corazón ya está ocupado por otro hombre que no es Iker Casillas. Denez ha posado junto a su novio, acompañando la imagen del siguiente mensaje: «Espero que pague quien de informaciones falsas o intente hacer daño. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. NO SOY NOVIA DE QUIEN INTENTAN. !! Pobre Iker!!, finalizando la publicación con las etiquetas #falsanoticia y #quemedejentranquila». La belleza cordobesa ha recibido el apoyo de sus amigos, que no han perdido la ocasión de comentar la imagen: «Donde esté tu Juan que se quiten los demás!! Besitos Sara!!» u «Oleee qué pareja mas bonita y de buena gente y ….guapos pa’ reventar!!!».

La agitación mediática es total y apenas han hecho falta días para que se vincule una nueva amiga a la figura de Iker Casillas. El exjugador del Oporto nunca se ha mostrado cómodo haciendo pública su vida privada por lo que no se espera un desmentido por su parte. Todo lo contrario que la joven andaluza, que no quiere convertirse bajo ningún concepto en personaje público.

Lo cierto es que están siendo días muy intensos para él, por la aparición de Sara Denez y también por la de unos audios comprometedores enviados por el madrileño a una persona de confianza, en los que -supuestamente- reconocía la gravísima crisis que atravesaba su matrimonio con Sara Carbonero. Sea como fuere, la decisión formal se hizo vox populi la semana pasada y ahora cada uno deberá pasar página a su manera. Sorprende que todavía la toledana lleve el anillo de casada. Este próximo sábado habrían celebrado su quinto aniversario. Sin embargo, lo que prima es el presente y el suyo no era ni mucho menos feliz. Después de meditar mucho su decisión, lo han hecho de mutuo acuerdo, pensando en sus dos hijos, prioridad máxima para ambos.