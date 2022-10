Iker Casillas estalla en la red tras sus continuas polémicas

Iker Casillas ha vuelto a la carga. Lejos ha quedado ya su faceta de futbolista, pues ahora ha conseguido hacerse un hueco en las redes sociales. Además de publicar vídeos de humor en Tiktok, el ex guardameta no para de coleccionar polémicas en su cuenta de Twitter. Si hace unos días se hizo eco de haber sido víctima de un hackeo en el universo 2.0, hoy ha vuelto a ser el protagonista por una reflexión que no ha pasado desapercibida.

“Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices… y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES!”, ha expresado. Un mensaje al que ha añadido la siguiente declaración de intenciones: “Que te quiten lo bailao”.

TÚ VIVE COJONES! 😉 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2022

Una reflexión que, al igual que polémica, también ha sido muy aplaudida por alguno de los rostros más conocidos de nuestro país. Joaquín Sánchez o Pepe Reina le han comentado “Amén”, mientras que Cristina Pedroche ha querido puntualizar su post: “Y por como vistes…”. Y es que, el de Móstoles ya ha manifestado en varias ocasiones lo cansado que está de que los medios de comunicación hablen de él, pues desde que rompió su relación con Sara Carbonero, su nombre ha sido ligado con varias mujeres, desde María José Camacho hasta la última, Alejandra Onieva.

Los rumores sobre una nueva ilusión

Cuando parecía que las aguas estaban calmándose, una nueva mujer ha sido relacionada con el ex marido de Sara Carbonero. En esta ocasión, la que podría haber conquistado su corazón es Alejandra Onieva, aunque ella misma se encargó de desmentir los rumores hace ya unos meses. Ahora que esta nueva ilusión ha vuelto a salir a la luz, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto, aunque los últimos tuits del ex portero del Real Madrid dejan clara su posición frente a las habladurías.

Ha sido Socialité quien ha vuelto a retomar el tema tras haberse puesto en contacto con alguien cercano a la presunta pareja que ha confirmado el romance: “Iker lleva varias semanas quedando con la hermana de Íñigo y parece que está bastante ilusionado”. Tras esto, el ex guardameta publicó unas declaraciones de lo más polémicas que borró de inmediato. Aunque él mismo confesó que había sido cosa de un hacker, lo cierto es que las redes sociales no se creyeron su versión. “Espero que me respeten: soy gay”, escribió tras salir a la luz su romance con la hermana de Íñigo Onieva.

Un tuit que no tardó en llenarse de críticas. “Qué pena me da que no tenga ni idea de lo que se puede llegar a sufrir (y teniendo hijo debería plantearse esto) y la poca gracia que tienen estas cosas en pleno 2022” o “A mí estas bromas en 2022 de ‘soy gay jaja que gracia’, pues… hay gente que lo pasa realmente mal por su sexualidad, para contarlo e incluso para aceptarse así mismo, como para que vengan cuñados famosos a hacer las gracietas…”, fueron algunas de las contestaciones. Tras el escándalo, el futbolista decidió borrar el comentario y explicó el motivo de sus palabras: “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB».