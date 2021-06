Iker Casillas ha explotado. El cancerbero madrileño ya no puede más y ha decidido hablar exponiéndose como no lo había hecho hasta ahora. Ha sido a través de la revista ‘Diez Minutos’ donde el deportista ha contado que está “agotado física y mentalmente” y donde además ha confesado que está necesitando ayuda profesional desde hace “muchos años”. Le están aconsejando y dándole herramientas para poder actuar y lidiar con su vida de ahora. Una vida en la que solo importa el hoy: “Mañana no sé dónde voy a estar”, dice.

Según la publicación antes mencionada, quien fuera capitán del Real Madrid se encuentra en un momento complicado. Sobre todo, debido a todo lo que se lleva hablando de él desde que anunciara su separación de Sara Carbonero el pasado 12 de marzo. “Desde hace tiempo llevo muchas cargas encima a nivel familiar”, afirma dejando claro que su pretensión es la de alejarse del foco mediático. Aunque debido a su nuevo trabajo en la Fundación del Real Madrid sabe que es algo inevitable.

“Las personas piensan que nosotros estamos hechos de piedra y que no nos afectan las cosas”, dice asegurando además que los rumores le dan igual. Tiene claras cuáles son sus prioridades y cómo es su forma de ser. “Sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida, soy un ser humano y me he podido equivocar en cosas, pero hay algo que no he hecho: robar y matar”.

Casillas es tajante y lanza una advertencia: “Las personas que me han hecho daño pagarán cuando llegue el momento, soy un tío con mucha paciencia y por suerte estoy en una posición económica estable y puedo esperar”.

Su familia, su prioridad

“Mientras los peques estén bien y yo esté bien de salud, lo demás me da igual”, explica de manera rotunda. Su ruptura matrimonial se ha producido de la manera más cordial posible. No ha habido malas palabras ni malos gestos entre Iker y Sara que, desde el primer momento, dejaron claro que su única prioridad eran sus dos hijos. “Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho”, se leía en el comunicado conjunto con el que anunciaron su separación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Fue el 6 de abril cuando la expareja firmó el acuerdo de separación en los juzgados de Pozuelo de Alarcón. En él acordaron que Sara Carbonero tendría la custodia de los niños e Iker disfrutaría de un régimen de visitas flexible y además se ocuparía de los gastos de su educación. La buena sintonía entre ellos ha sido una constante y así ha quedado reflejado en sus redes sociales durante estos meses. Los mensajes de cariño entre ellos no han faltado, así como las felicitaciones en fechas tan señaladas como el cumpleaños de Iker.

Ha sido una década de amor, pero hubo un año que marcó un antes y un después en su relación: el 2019. El 1 de mayo durante un entrenamiento con el Oporto, Casillas sufría un infarto de miocardio. Poco más de dos semanas después y cuando el cancerbero aún se estaba recuperando, Sara pasaba por quirófano después de que se le diagnosticara un cáncer.