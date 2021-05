Iker Casillas lleva toda su carrera sosteniendo sobre sus hombros el peso de la feroz crítica. Primero fueron los aficionados rivales, luego los propios y finalmente, tras su retirada, se ha acostumbrado a que su nombre salga en todos los titulares por motivos que él nunca hubiera deseado. Uno de los sambenitos con los que ha cargado siempre ha sido el de «tacaño». Y no han sido sus ‘haters’ los que se lo han llamado sino a veces sus propios amigos. Sin embargo, el exportero ha tratado de desmontar este mito a menudo, como con el gesto que ha tenido en los últimos días con unos buenos amigos y que Look ha podido conocer.

El exdeportista acudió el pasado 24 de mayo al lanzamiento de Le Tavernier, un restaurante tipo ‘rooftop’ que acaba de abrir sus puertas en la espectacular azotea del hotel Innside de Gran Vía y que aspira a convertirse en referencia del ocio madrileño durante los próximos meses. ¿Qué unía a Iker Casillas con este establecimiento? El mostoleño es un gran amigo de los socios que han impulsado la apertura del negocio, de origen gallego y que han querido transmitir fusionar la esencia de su tierra con un concepto tan novedoso como el ‘tardeo’.

Este digital ha podido obtener el testimonio de una fuente muy cercana a Iker que asegura que durante su visita se le vio «genial» y que «Casillas es como se ve por la televisión, humilde, cercano, campechano y un gran amigo». Su sonrisa de oreja a oreja en las imágenes demuestra que pasó un agradable rato. Lo mismo que el hecho de querer estar presente en un día sumamente importante e ilusionante para sus amigos y así dejar patente su generosidad desinteresada. Un detalle que han agradecido públicamente los fundadores de Le Tavernier.

La fama de «agarrado» de Iker Casillas

El exjugador del Real Madrid se acostumbró a que se hablara de él por las milagrosas paradas que hacía debajo de la portería y que le valieron el apodo de ‘El Santo’. Pero la cara B de su popularidad ha sido la fama de «tacaño» que ha tenido siempre. No es nuevo. Amigos y compañeros han bromeado con él en redes sociales tildándolo de «agarrado». Algunos de ellos rostros muy conocidos.

Esta fama llegó hasta la televisión en 2017. Bertín Osborne reunió a Alejandro Sanz y al propio Iker Casillas, este último vía Skype, en uno de sus programas. El cantante le picó sobre su ausencia: «Pa’ una vez que ibas a comer bien, sin tener que pagar ni nada…». El presentador incidía al asegurar que Sanz le había dicho que «Iker no se mete nunca la mano en el bolsillo porque tiene cocodrilos». El madrileño ni confirmaba ni desmentía, alimentando más todavía las sospechas. El vacile no quedó ahí ya que también se preguntaron si «¿Es verdad que te compraste un anillo con una calavera, con un águila, para que cuando metieras la mano en el bolsillo se te quedara enganchada y no la pudieras sacar?».

Hasta la propia Sara Carbonero tuvo que salir más adelante en defensa de su entonces marido para aclarar que «Iker no es tacaño, es una leyenda urbana». Seguro que con gestos como el que ha tenido con sus amigos gallegos desmonta poco a poco esa aureola que le ha perseguido siempre.