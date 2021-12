Iker Casillas transmite tranquilidad y felicidad por todos los poros. A través de sus redes sociales se puede ver que está disfrutando de la vida. En los últimos días, el mostoleño ha disfrutado de una escapada -ni más ni menos- que a Hollywood, la meca del cine. Comidas con amigos, rutas por la nieve o partidos de pádel le sirven a Casillas como entretenimiento. Así encara la que será su primera Navidad como soltero ya que a principios de año anunció su divorcio de Sara Carbonero.

El ocio es un denominador común que comparte con su exmujer. La periodista ha estado alternando su trabajo en la radio con escapadas, cafés, conciertos y demás planes atractivos con su círculo íntimo, en el que por supuesto no fallan las citas con Kiki Morente. Sara todavía no ha considerado oportuno dar un paso más en su romance y hacerlo oficial, pero se encuentra atravesando un gran momento personal.

Esto ha supuesto una consecuencia indirecta: un portado a su vida profesional, que como decimos coincide con un aumento de vida social considerable. En los últimos días, el mostoleño ha disfrutado de una escapada -ni más ni menos- que a Hollywood, la meca del cine. Comidas con amigos, rutas por la nieve o partidos de pádel le sirven a Iker Casillas como entretenimiento. Así encara la que será su primera Navidad como soltero ya que a principios de año anunció su divorcio de Sara Carbonero.

No obstante, cierto aire de ausencia envuelve la figura de Iker Casillas. El madrileño lleva varios meses completamente alejado del foco mediático. Algo que a buen seguro es de su gusto puesto que nunca ocultó su malestar cuando vio su nombre en los titulares por méritos que no sean deportivos. Su ocio ocupa casi todo su tiempo. O al menos eso es lo que quiere mostrar al exterior, dado que sus redes sociales están llenas de contenido personal y no profesional.

El 22 de diciembre se cumple un año desde que Casillas volviera al Real Madrid en calidad de director adjunto a su Fundación. Tardó varios meses -cuatro- en dejarse ver públicamente y las sospechas sobre dónde estaba empezaron a florecer. Su debut se produjo en la presentación de la campaña Muévete junto a Metro de Madrid. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido difuminando su presencia en eventos de la corporación que dirige de manera adjunta.

Hace varias semanas que Iker no se deja ver ejerciendo de la mano del club de su vida. La Fundación del Real Madrid ha hecho varios actos en los que no ha estado presente, cediendo el protagonismo a otra leyenda del club como Álvaro Arbeloa. Especialmente llamativa ha sido su ausencia en un evento que le implicaba directamente, el que se hizo el pasado 15 de diciembre entre la escuela de baloncesto de la Fundación Real Madrid y la Fundación Iker Casillas en Móstoles. La fundación a la que da nombre y su ciudad, pero ni rastro del exportero. No deja de resultar curioso que no fuera a este ni tampoco a los que se realizaron días previos, como el XIV Encuentro de Fundaciones de Clubes de Fútbol Profesional, organizado por la Fundación LaLiga y la Fundació VCF.

Si bien no se puede confirmar que la relación laboral entre ellos haya experimentado alguna modificación, hay dos indicios que alimentan las especulaciones: Casillas no sigue en Twitter a la cuenta oficial de la Fundación. En cambio, sí que lo hace con los perfiles de fútbol, baloncesto y cantera. Tampoco aparece en el organigrama corporativo.