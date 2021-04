Iker Casillas debuta, por fin, en su puesto en la Fundación Real Madrid

Iker Casillas lleva semanas protagonizando noticias por su vida primera, pero hace apenas unas semanas lo hacía por su regreso al club de sus amores, el Real Madrid. El pasado 22 de diciembre el club anunciaba que el de Móstoles pasaba a formar parte de la Fundación Real Madrid como adjunto del director general. «Es leyenda del Real Madrid, representa los valores de nuestro club y es el mejor portero de nuestra historia”, se podía leer en la nota de prensa, en la que además se recordaba su inmejorable palmarés y los reconocimientos que ha recibido por “su trayectoria deportiva y su dimensión humana”.

Aunque con esto quedaba confirmado el regreso de Iker al club blanco, las semanas fueron pasando sin movimientos por parte del guardameta ni de la entidad. Hasta este lunes. Casi cuatro meses después, Casillas ha debutado como miembro de la Fundación Real Madrid, siento el encargado de presentar la campaña ‘Muévete’ junto a Metro de Madrid. Una cita en la que el madrileño se ha trasladado hasta la estación de Mar de Cristal para convertirse en promotor de los hábitos de visa saludable, el ejercicio y los valores positivos del deporte. Sin duda, una cita muy especial para él, que no ha dudado en compartirla en sus redes sociales. No solo porque ha sido su estreno, sino porque esta campaña fomenta aptitudes que el sigue desde hace décadas, especialmente desde que sufrió un infarto hace ya dos años.

A pesar de que su puesto es más que oficial, resulta curioso que no aparezca en el organigrama de la Fundación. Un dato que Look ya apuntó el pasado mes de enero y que, de momento, no ha cambiado. Es más, el cargo de adjunto al director general no existe, o al menos no aparece en ningún lado de la web más allá de en unas pocas noticias. En el caso de que ahora lo ostente Iker es llamativo que no se publique dentro de la web oficial tratándose de una leyenda propia del club como es él.

Sea como sea, para Iker Casillas es todo un orgullo volver a formar parte del Real Madrid, como ha quedado patente este lunes por la gran difusión que ha realizado sobre su debut. De hecho, pese al misterio de que la Fundación aún no le haya hecho un hueco en su página web, él si que se publicita en la red social Linkedin como «Adjunto Director General en Fundación Real Madrid».

Y eso que no tiene sueldo. Si en un primer momento se dijo que este puesto era remunerado, Look confirmó que Iker Casillas no cobra nada por estas labores, como confirman los estatutos de la Fundación Real Madrid, que dicen: «los máximos responsables de la Fundación y miembros del Patronato no perciben remuneración económica, siendo su cargo absolutamente gratuito».

Esta es, sin duda, una gran noticia para Iker Casillas tras unas semanas muy convulsas en las que su vida privada ha sido el centro de atención. Tras días de rumores, el portero y su todavía mujer, Sara Carbonero, anunciaron a través de sus redes sociales que habían puesto punto final a su separación mediante un comunicado en el que pedían respeto por su intimidad en un momento tan delicado y recordaban que para ellos, pasara lo que pasara en su relación, lo más importante son sus dos hijos: «Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable».