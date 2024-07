Este martes, 9 de julio, La 1 de TVE emitirá el primer episodio de Los Iglesias. Hermanos a la obra, el formato presentado por dos de los hijos de Julio Iglesias e Isabel Presley: Chábeli y Julio José Jr. Un programa basado en Hermanos a la Obra, protagonizada por los gemelos Scott, en el que Julio y Chábeli llevaran a cabo reformas en el domicilio de diferentes amigos y rostros conocidos de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras tales como Luis Fonsi, Omar Montes, Arancha Sánchez Vicario, Gloria y Emilio Estefan, Ana Obregón o Norma Duval, entre otros.

En esta primera entrega, según ha desvelado el primer canal de Televisión Española, los hermanos se desplazaran hasta la ciudad estadounidense del estado de Florida, para visitar al cantante y actor cubano Yotuel y a su esposa, la cantante y asesora del Benidorm Fest 2025, Beatriz Luengo. «Recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito. Sin embargo, como todo en la vida, habrá problemas y contratiempos e incluso algún que otro enfrentamiento. Pero, siempre trabajarán unidos, dejando claro la gran relación personal que existe entre ellos y la complicidad que tienen como familia y compañeros de trabajo», ha explicado la cadena perteneciente a la corporación pública Radiotelevisión Española.

Julio José Iglesias y Chábeli Iglesias, en Madrid. (Foto: Gtres)

En el programa, producido por RTVE junto a Beta Entertainment Spain, Chábeli, con más de dos décadas de experiencia en diseño de interiores, se encargará de la planificación del proyecto. Por su parte, Julio José Jr., conocido por su habilidad para las reparaciones, abordará las reformas siguiendo su estilo único de trabajo. Así, su desafío será materializar las ideas de su hermana.

El paso al frente de Chábeli Iglesias

Con su participación en Los Iglesias. Hermanos a la obra, Chábeli da un paso al frente y deja un lado a su hermetismo para con su vida privada y presencia ante los medios de comunión. Pues se sobras es sabido que la hija del famoso cantante y de Isabel Preysler, ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos años. Pese a ser un personaje de la jet set española y haber protagonizado numerosas portadas en el corazón, además de presentar varios programas en la pequeña pantalla, como Al sol con, en Antena 3 o El show de Chabeli, en Univisión, lo cierto es que desde hace varios años, decidió que nadie supiese de ella y consagrarse como un claro ejemplo de personaje popular de cuna que ha decidido no figurar. «No echo de menos las cámaras. Me gusta mi vida familiar. A mí la fama y lo que son las cámaras un ratito pero no es lo mío», llegó a decir en una ocasión.

La discreción de Chabeli pasa por su vida en Miami, donde reside junto a su marido, Christian Altaba, y sus dos hijos en común con el empresario, Alejandro y Sofía. Cabe recordar en este sentido, que Chabeli y Christian llevan más de dos décadas casados. La pareja contrajo matrimonio el 8 de octubre de 2001 en una ceremonia íntima por lo civil que tuvo lugar en el jardín de su domicilio en la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida; a la que no asistió ni Isabel Preysler ni Julio Iglesias. «Nos hubiera gustado hacer partícipes de ella a nuestras familias pero, a causa de que en estos días nuestros familiares están repartidos por distintas ciudades del mundo, decidimos casarnos a solas», explicó entonces la socialité.

El de Christian es el segundo matrimonio de Chabeli, pues antes, mantuvo una relación con Ricardo Bofill, a quien conoció en octubre de 1992 en un restaurante madrileño a través de amigos comunes.