Las idílicas (y gallegas) vacaciones de Sara Carbonero con Nacho Taboada

La relación de Sara Carbonero y Nacho Taboada va viento en popa. Prueba de ello son las vacaciones de las que ambos están disfrutando en Galicia, y del giro de guion que han dado con respecto al hermetismo de su relación en redes sociales. La pareja se trasladó a la comunidad autónoma del noroeste de España con motivo de un concierto de Nacho allí, que, cabe recordar, está labrando su carrera como músico a los mandos de la banda Colectivo Panamera. No obstante, al margen de lo profesional, Sara y Nacho se han dejado ver recorriendo las calles y restaurantes primero de Combarro, en Pontevedra, y, después, de San Vicente de Mar.

En la comarca de Salnés fue donde el músico actuó. Concretamente, en el Náutico de San Vicente; y la periodista quiso acompañarle en primera fila, como una fan más, tal y como ha mostrado en su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres millones y medio de seguidores.

La pareja ha viajado sin los hijos de Sara fruto de su relación con Iker Casillas, quienes se encuentran, precisamente y a su vez, disfrutando de unos días con su padre en Extremadura tras la escapada anterior del ex futbolista del Real Madrid a Malta en compañía de una misteriosa mujer, según Socialité: Miriam Paredes, Miss Universo España 2018 y Miss Mundo Madrid 2016.

Fue en marzo de 2021 cuando Iker Casillas y Sara Carbonero emitieron un comunicado con el que anunciaron el fin de su mediática historia de amor, que comenzó en el año 2010, cuando la Selección Española de Fútbol ganó por primera vez el Mundial de Fútbol, en Sudáfrica, con el deportista como guardameta y la periodista como reportera especial en el continente africano. «Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos», expresaron en la misiva.

Sin embargo, sus nombres han ido de la mano igual e inevitablemente en la crónica social de nuestro país, sobre todo, por las complicaciones de salud a las que, en los últimos años, se ha enfrentado Sara Carbonero. La última, a finales del pasado año 2022. Sara tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra después de haberse sometido a una revisión por el tumor maligno de ovario que había padecido hacía tres años y medio.

En lo sentimental, mientras que a Sara se la relacionó con Kiki Morente antes de iniciar su romance con Taboada, con quien ya compartiría techo pese a no haber efectuado como tal una mudanza; a Casillas también le han atribuido otros nombres y sonado romances, como Alejandra Onieva, hermana de Íñigo. Sara Carbonero y Nacho Taboada se conocieron gracias a Isabel Jiménez y a su marido, Álex Cruz, que les presentaron. «He conocido a una persona muy especial», aseguró Nacho en una entrevista a El Heraldo de Aragón. «Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos», añadió.