Iker Casillas y Michaela Sorle, su presunta nueva ilusión

Iker Casillas, dejando a un lado las polémicas que ha protagonizado este año, está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. Y así lo han demostrado sus últimas imágenes. Mientras todo el mundo especula sobre su vida, el ex portero del Real Madrid parece estar de nuevo enamorado o, al menos, ilusionado. Y es que, desde que rompiese su relación con Sara Carbonero, hace ya dos años, son muchas las mujeres que, presuntamente, han pasado por su vida. Las mismas que él se ha encargado de desmentir sin ningún tipo de problema. A través de su cuenta de Twitter, donde es claro y conciso, ha dejado claro en más de una ocasión que está soltero y entero, un modus operandi que no ha llevado a cabo esta vez.

El ex futbolista ha sido pillado compartiendo velada con una atractiva chica con la que fue a cenar al restaurante Tatel para después dirigirse a su casa. Llegaron en el coche que conducía Iker Casillas y, discreto, disfrutaron con risas, conversaciones y miradas que apuntaban a que entre ellos podría haber algo más que una simple amistad. Y así lo ha revelado Semana. En esta ocasión, el ex de Carbonero no ha querido ocultarse ni justificarse, hasta tal punto que no dudó en fotografiarse con los trabajadores del establecimiento, uno de los restaurantes de moda de la capital. Pero, ¿quién es la mujer que habría conquistado el corazón de Casillas?

Así es Michaela Sorle

La mujer que ha pasado una velada agradable con el ex portero se llama Michaela Sorle, tiene 36 años y es un rostro conocido en la pequeña pantalla. Aunque acumula más de 20 mil seguidores en Instagram, sus redes sociales están cerradas a cal y canto, se desconoce si de siempre o desde que ha saltado a la luz esta información que la incumbe. Lo poco que se conoce de ella, tal y como deja constancia en su biografía, es que es de origen sueco, habla varios idiomas y tiene un máster en Business. Tal y como ha apuntado la revista mencionada, pese a que en nuestro país no es conocida, tiene una amplia trayectoria como intérprete y modelo a sus espaldas. Ha trabajado en la serie polaca Miłość na bogato, ha sido concursante del reality True Love para encontrar el amor e, incluso, participó en el certamen de belleza Miss Polonia en 2005, un año después de comenzar su carrera en el mundo del modelaje. «Ser modelo no era mi sueño de niña. En realidad era bastante tímida y no pensaba en el modelaje en absoluto (…) Cuando me descubrieron pensé que sería divertido probar. Cuando empecé a trabajar pronto me di cuenta de que se me daba bien y me enamoré de esta profesión y de todo lo que me ha enseñado», confesó en una entrevista a Makiash.

Caminos por separado

Mientras Iker Casillas y sus ilusiones han vuelto a ser noticia, la nueva vida de Sara Carbonero junto a Nacho Taboada también. Un año después de comenzar su relación, la pareja ha tomado la decisión de irse a vivir juntos a la casa que tiene la periodista en La Finca (Madrid), tal y como ha desvelado Semana. Una decisión que no estaba planeada, que ha surgido de manera natural y que ninguno de lo dos ha querido desaprovechar.