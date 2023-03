Si hay algo que siempre ha caracterizado a Iker Casillas es que el ex deportista es muy celoso de su intimidad. No solo durante los más de diez años de relación con Sara Carbonero, sino también después. Es más, desde que la pareja anunciara su separación en marzo de 2021 a través de un comunicado conjunto publicado en sus respectivos perfiles en las redes sociales, el que fuera portero del Oporto ha preferido llevar un perfil discreto. Mientras que de Sara Carbonero se sabe que en la actualidad mantiene una relación con el músico Nacho Taboada, a Casillas se le ha relacionado con algunas mujeres, pero nunca se ha confirmado ningún romance. El último, supuestamente, con la periodista deportiva Ana Quiles. Un romance del que ninguno de los protagonistas ha hablado abiertamente.

Lo que es un hecho es que el ex deportista está aprovechando esta nueva etapa para disfrutar de su tiempo libre, de su familia, de sus hijos, sus aficiones y también de sus amistades. Iker Casillas ha sido captado por las cámaras de los fotógrafos en un conocido restaurante a las afueras de Madrid, donde ha estado cenando en compañía de una amiga.

Tal como ha podido saber este digital, el ex portero llegó al local en torno a las 21:30 horas del pasado miércoles, víspera del Día de la Mujer. Lo hizo solo, aunque apenas unos minutos después apareció en el local su acompañante, en torno a las 22:00. Ambos estuvieron en el restaurante hasta bien entrada la madrugada, compartiendo una cena y en actitud distendida.

Pasada la 1 de la madrugada, Iker Casillas y su acompañante, cuya identidad no ha trascendido, salieron del restaurante en dirección a sus respectivos vehículos. Muy cómplices en todo momento, el ex portero y la mujer se mostraron relajados y cómodos el uno con el otro, es más, la mujer no dudó en agarrar del brazo a Casillas al ir hacia su coche y darle un gran abrazo antes de marcharse. Algo totalmente inesperado en el caso del ex portero, que no es nada dado a gestos de cariño en plena calle, y que siempre está muy pendiente de todo lo que le rodea. En esta ocasión se le ha visto cómodo y relajado.

Por el momento no se sabe nada de la misteriosa mujer con la que el manchego ha disfrutado de esta distendida velada, pero lo que está claro es que Iker Casillas tiene con ella una especial relación de confianza. Se trata de una mujer de estatura mediana y de estatura media. Tanto ella como el ex deportista acudieron a la cena vestidos con ropa casual y en tonos oscuros, lo que hace pensar en que la velada tenía un carácter informal.