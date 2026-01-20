Hugo Silva confiesa el momento más aterrador de su vida: "Pensé que eran espíritus"

Ser uno de los actores más carismáticos del audiovisual español no libra a Hugo Silva de seguir poniéndose nervioso cuando entra al plató de La Revuelta. Y más aún cuando sabe que va a vivir un momento especial, como conocer por primera vez en persona a Candela Peña, con quien ya había intercambiado mensajes en alguna ocasión por un sueño que ella había tenido con él como protagonista. A pesar de su amplia trayectoria y de haberse enfrentado a todo tipo de retos interpretativos, el actor madrileño sigue reconociendo que determinadas situaciones le imponen respeto.

A lo largo de su carrera, Hugo Silva no solo ha tenido que enfrentarse a papeles exigentes delante de la cámara, sino también a trabajos mucho más mundanos antes de dedicarse por completo a la interpretación. Sin embargo, una de las experiencias más chocantes de su vida no ocurrió en un rodaje, sino durante una estancia en México. Allí, en plena noche, empezó a notar cómo las puertas se movían solas, las paredes vibraban y la casa parecía desplazarse. En un primer momento pensó que «había espíritus» o que estaba recibiendo «algún tipo de señal» divina. No fue hasta que salió corriendo al exterior cuando la dueña de la casa le explicó que estaban sufriendo un terremoto. «Me dio tanto miedo que estuve una semana sin poder dormir bien», confesó en el programa.

Hugo Silva en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Durante la entrevista, David Broncano sorprendió con una de sus preguntas más personales: «¿Al Hugo Silva de 18 años le caería bien el Hugo Silva actual?». La reacción del actor fue inmediata: «¡Yo venía a otro programa, a decir chorradas!». Aun así, reflexionó y reconoció que probablemente sí se caería bien, aunque en aquella época estaba «bastante perdido profesionalmente y en la vida».

Antes de convertirse en actor, Hugo Silva estudió electricidad, siguiendo los pasos de varios familiares que trabajaban en ese sector. Sin embargo, los estudios no le entusiasmaban y pronto se puso a trabajar para ganarse un sueldo. «Iba muy justito en los estudios», reconocía, y además confesaba que aquel trabajo «ni me gustaba ni me interesaba”. Aun así, era una forma de salir adelante. Entre sus empleos más curiosos, destacó su etapa como vendedor de colonias en unos grandes almacenes, donde llegó a atender a futbolistas famosos como Figo o Redondo, e incluso al escritor Gabriel García Márquez, a quien solo pudo indicarle dónde estaba la sección de librería.

No fue la primera vez que Hugo Silva visitaba a Broncano, pero sí la primera ocasión en la que se enfrentaba a las famosas «preguntas clásicas» de La Revuelta. Sus respuestas destacaron por su sinceridad y humildad. En cuanto a su situación económica, habló de un «colchón» de unos 100.000 euros, una cifra modesta si se tiene en cuenta su larga trayectoria con más de 30 películas y alrededor de 20 series. En el apartado más íntimo, el actor también respondió sin rodeos, siempre con humor, dejando claro que no se toma demasiado en serio ese tipo de rankings.

Hugo Silva en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

El programa también quiso poner a prueba su faceta deportiva. Conocido amante del surf, Hugo Silva recibió como regalo una llamativa toalla con loros para sus sesiones en la playa. Además, confesó que últimamente practica paddle surf, un deporte que Broncano no dudó en calificar de «ridículo». Lejos de ofenderse, el actor lanzó un reto al presentador: «Vente un día conmigo, que te reviento». La posibilidad de ver a ambos compartiendo tabla quedó en el aire.

La visita de Hugo Silva a La Revuelta sirvió también para presentar su nueva película, Desmontando a Lucía, un thriller psicológico que protagoniza junto a Susana Abaitua y que llega a los cines el 29 de noviembre. Además, el actor continúa con la promoción de la serie Marbella, donde interpreta a un personaje inspirado en un abogado real, según ha explicado en varias entrevistas. Nacido en el distrito madrileño de San Blas, Rafael Hugo Fernández Silva -su nombre real- se dio a conocer en series como Al salir de clase, pero fue Los hombres de Paco la que lo consolidó como uno de los rostros más populares de la televisión española. Desde entonces, ha seguido construyendo una carrera sólida con proyectos como El Ministerio del Tiempo, Nasdrovia, Toy Boy o La cocinera de Castamar. En cine, títulos como Un amor le han valido incluso su primera nominación al Goya.