Han pasado casi once meses desde que Carlos Falcó falleciese a los ochenta y tres años. El 20 de marzo de 2020 el marqués decía adiós a este mundo tras contagiarse de coronavirus, en uno de los peores momentos de la pandemia, cuando ni siquiera había pasado una semana desde que el Ejecutivo decretase el estado de alarma y anunciase el confinamiento domiciliario de toda la población para intentar frenar la expansión del virus. Hoy el aristócrata había cumplido ochenta y cuatro años y, como cabría esperar, su hija Tamara Falcó ha querido rendirle un pequeño homenaje.

Lo ha hecho a través de un post en su perfil en redes sociales, donde la joven ha compartido la imagen de una copa y una botella de vino de las bodegas Marqués de Griñón junto a un precioso ramo de flores. Acompañando a la fotografía, Tamara Falcó ha escrito un bonito y sencillo mensaje dedicado a su padre: “Feliz cumpleaños papi. Miss you. Te quiere, Tamaruni”. Unas palabras con las que la colaboradora de “El hormiguero” ha querido homenajear a su progenitor y recordar lo mucho que le echa de menos.

Hace unos meses, Tamara Falcó confesaba durante la tertulia del programa de Atresmedia que aunque echaba mucho de menos a su padre, la fe la había ayudado a seguir adelante: “doy gracias por haber tenido un padre tan bueno y por eso le echo tanto de menos, pero yo creo que me voy a volver a encontrar con él», revelaba la marquesa de Griñón.

Tras la muerte del aristócrata y por su expreso deseo, ha sido Tamara quien ha heredado el marquesado de Griñón -el que más utilizaba él-, algo de lo que se siente muy orgullosa, aunque ha reconocido que también es una gran responsabilidad. La hija de Isabel Preysler se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. No solo ejerce de colaboradora en “El horniguero”, sino que participa en numerosas campañas como embajadora de diversas marcas. A esto hay que añadir que está volcada en sus estudios de gastronomía en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid y además a nivel personal mantiene desde hace meses una relación con Íñigo Onieva. De hecho, y aunque ella no se ha pronunciado al respecto, los rumores sobre un posible compromiso son constantes. Tanto es así, que hace unos días, Pablo Motos la puso en un aprieto cuando se le cayó durante el programa un anillo que, según el presentador, podría ser de compromiso. Sin embargo, Tamara no quiso entonces ni confirmar ni desmentir esta posibilidad.

Este emotivo homenaje a su padre en una fecha tan señalada se suma al guiño estilístico que la Marquesa hizo a Carlos Falcó hace unos días a través de su perfil en las redes sociales. Con motivo de un reportaje publicitario de Castilla-La Mancha, Tamara posaba con una de las prendas predilectas de su padre, la gorra, y así lo manifestó en el post que compartió con sus seguidores: «la gorra era un complemento que siempre utilizaba mi padre. Me encanta para el campo, me recuerda a él y su sencilla elegancia», recalcaba la joven. Además de la gorra, en la imagen Tamara lucía un chaleco de punto que no tardó en convertirse en una de las prendas más buscadas de la red. Una prueba más de que su influencia y su éxito.