El hombre que se ha convertido en el verdadero refugio de Gloria Camila en medio del vendaval

El triángulo amoroso que ha protagonizado Gloria Camila junto a Manuel Cortés y Álvaro García continúa dando mucho de qué hablar. El reciente viaje que realizó la mencionada junto a su ex pareja a Venecia desató una oleada de rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, pero, en medio del revuelo, el hijo de Raquel Bollo reaccionó visiblemente molesto, avivando aún más la controversia del asunto.

La influencer ha reconocido en El tiempo justo que esta situación le ha sobrepasado y que «simplemente ha petado», hasta el punto de que se ha visto obligada a ir a urgencias por la pérdida de visión de un ojo, consecuencia del fuerte cuadro de ansiedad que padece. No obstante, parece que sus declaraciones no han servido para frenar la expectación y Álvaro García ha reaparecido públicamente para asegurar que, a día de hoy, solo está enamorado de la vida y de su música. Unas palabras que han vuelto a poner en el foco la reacción de Gloria Camila, quien se ha limitado a señalar que «no tiene nada más que decir».

En estas últimas declaraciones de Gloria Camila, la joven aparece subiéndose a un coche junto a su padre, Ortega Cano, quien parece haberse convertido en el verdadero refugio de su hija en estos complicados momentos, marcados por la presión social y la constante atención mediática. El diestro no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto y ha preferido mostrarse discreto, firme a su lado y reforzando el vínculo irrompible que les une frente a las cámaras. De esta manera, podría decirse que el que fuera marido de la intérprete de Como una ola se ha consolidado como el hombre de la vida de Gloria Camila, quien ha demostrado que, por encima de cualquier polémica, la familia sigue siendo una pieza fundamental para ella.

Gloria Camila y Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, a pesar del distanciamiento familiar que ha experimentado el clan Mohedano en los últimos años, Gloria Camila siempre se ha deshecho en halagos hacia su padre. De hecho, a principios del mes de febrero, con motivo de la presentación del cartel de la Feria de San Isidro, la influencer ya confesó que para ella su padre «era el hombre de su vida». «Mi padre es mi apoyo más importante», decía.

Ortega Cano y Gloria Camila en la presentación del cartel San Isidro 2026. (Foto: Gtres)

Rocío Flores, el otro gran apoyo de Gloria Camila

Además de su padre, Gloria Camila también está contando con el fundamental apoyo de su sobrina, Rocío Flores. Precisamente fue ella la que hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la mencionada. «Está bastante mal. Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, e incluso perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación», contó en El tiempo justo. Además, aprovechando su intervención en el programa, también desveló que se había trasladado temporalmente a Madrid para estar más cerca de su tía en estos complicados momentos. Cabe destacar que la hija de Antonio David tiene fijada su residencia oficial en Málaga.