Máxima preocupación por el estado de salud de Gloria Camila tras perder la visión de un ojo : "Esto es serio"

En los últimos días, la situación sentimental de Gloria Camila ha acaparado buena parte de la atención mediática de nuestro país. Y es que ha protagonizado un triángulo amoroso con Manuel Cortés y Álvaro García que continúa dando mucho de qué hablar. La hija de Ortega Cano viajó con su ex pareja a Venecia, algo que generó todo tipo de especulaciones sobre si se estaban dando una segunda oportunidad. En medio de este revuelo, el hijo de Raquel Bollo se mostró muy molesto a través de sus redes sociales, lo que dio que pensar que entre ambos existía algo más que una amistad.

Como fiel defensora de su tía, el pasado lunes, 9 de febrero, Rocío Flores acudió al plató de El tiempo justo para hablar sobre cómo se encontraba Gloria, y fue entonces cuando reveló que la ansiedad que sufría le estaba pasando factura a su salud. «Está bastante mal. Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, e incluso perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación», comenzaba a decir visiblemente preocupada.

Rocío Flores en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

Por ahora, Gloria Camila no se ha pronunciado al respecto sobre su estado de salud, pero lo cierto es que los síntomas que su sobrina ha desvelado que está sufriendo, son algo muy común en este tipo de casos. Clínicas como Ocumed señalan que «el estrés es capaz de afectar a la visión de forma negativa a través del cortisol, la hormona que incrementa sus niveles cuando se produce un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo, dando lugar a alteraciones visuales».

Por otro lado, Rocío también ha querido destacar que ha decidido mudarse temporalmente a Madrid. «He decidido quedarme aquí para poder estar más tiempo con ella», sentenciaba. Unas palabras que encajan con el último contenido que han compartido con sus seguidores de Instagram, donde ambas se encuentran en la casa de Gloria Camila haciendo vida juntas. No obstante, la hija de Antonio David Flores ha aclarado que su residencia habitual sigue estando en Málaga, donde trabaja en una empresa de maquillaje y cosmética que le permite estar alejada de los focos siempre que así lo desea.

Gloria Camila y Rocío Flores en el cumpleaños de Rosa Benito. (Foto: Gtres)

En cuanto a los rumores que se habían generado acerca de los supuestos noviazgos de su tía, la nieta de la apodada como la más grande ha sido clara. «Yo lo que sé es que Gloria estaba soltera. Estaba, está y espero que siga soltera. Y creo que tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana», concluía.