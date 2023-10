Eran las seis de la mañana del 24 de febrero de 2022 en Moscú cuando Vladimir Putin lanzaba un mensaje televisado donde anunciaba la «operación militar especial». Putin señalaba que la intención era «desmilitarizar» Ucrania, que se ceñiría a pacificar el Donbás sin intención alguna de ocupar el país. Pero al son de su voz se confirmaban bombardeos sobre las bases militares en las ciudades de Kyev, Járkiv, Mariúpol, Kramatorsk y Odesa. Sus palabras se convertían así en el mayor despliegue militar en Europa desde el final de la Guerra Fría, en una declaración de guerra fuertemente condenada por Occidente y por el presidente estadounidense, Joe Biden; y en el análisis crítico de su imagen. Porque sí, desde que estallara la guerra, la figura del presidente ruso de ha analizado al milímetro. Y su vida personal e íntima, también.

En este tiempo, han visto la luz los secretos mejor guardados del natural de San Petersburgo. ¿El último? Su búnker secreto en el mar negro, a más de 6.800 hectáreas de bosque. Se trata de un complejo de 190.000 metros cuadrados, valorado en ni más ni menos que 923 millones de euros, que estaría situado en un acantilado que da al mar negro, según reveló Alexei Navalny, y que contaría con excentricidades de ensueño: su propia iglesia, bodega, un salón de cachimbas con una barra de striptease, una pista de hielo para hockey y hasta un casino.

Vladimir Putin en un encuentro oficial en Moscú / Gtres

«Putin tiene mucha ansiedad por no ser un líder totalmente legítimo en Rusia. Así que sabiendo que su legitimidad no está totalmente asegurada por las elecciones, va a tratar de maximizar su seguridad personal a través de un complejo de residencias personales bien defendidas», explicó Michael C. Kimmage, un ex funcionario del Departamento de Estado que trabajó en la política de Rusia y Ucrania sobre este asunto.

Sea como fuere, lo cierto es que al margen del enclave, en este tiempo también han visto la luz la identidad de hasta cuatro hijos secretos del dirigente político. Todos ellos, lejos, claro está, de los romances confirmados de Putin, y de su matrimonio de más de tres décadas con Lyudmila Pútina, de quien se separó en junio de 2013. «Comprendí que si no me casaba en dos o tres años, nunca lo haría. Aunque, por supuesto, había adquirido la costumbre de llevar una vida de soltero. Lyudmila me cambió», admitió el líder de facto del partido político Rusia Unida en su biografía oficial sobre la joven.

Vladímir Putin y su esposa junto a los Reyes y el entonces príncipe Felipe / Gtres

Fruto de su matrimonio nacieron Mariya y Katerina, ambas alejadas del foco mediático. Aunque éstas serían las únicas hijas que el presidente ruso ha reconocido, lo cierto es que a Vladímir Putin se le atribuyen hijos de otras relaciones nunca confirmadas, como dos niñas gemelas de 7 años, que nacieron cerca de Lugano (Suiza) en febrero de 2015, y cuya madre es Alina Kabáyeva, la ex campeona mundial de gimnasia rítmica.

Su controvertido doble

Otras de las cuestiones que más se ha comentado alrededor de Vladimir Putin tiene que ver con un supuesto doble que Putin usaría en sus apariciones públicas y, muy especialmente, para sus visitas a Ucrania. Fue uno de los asesores del ministro de Interior ucraniano, Gerashchenko, quien puso este asunto sobre la mesa tras la visita de Putin, el pasado mes de marzo, a la zona ocupada de Mariúpol.

Vladimir Putin dando un discurso / Gtres

«Los paseos espontáneos de Putin alrededor de Mariúpol, sin bloquear las calles y sin una caravana de guardias, en medio de una ciudad ocupada son poco realistas. El presidente estaba en ese momento a muchos cientos de kilómetros de distancia, completamente seguro», apuntó la antes mencionada fuente.