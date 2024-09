10 años después de la muerte de Miguel Boyer, recordamos cómo se repartió su herencia

La muerte de Miguel Boyer, fechada el 29 de septiembre de 2014, marcó un antes y un después dentro de la crónica social. La familia del ex ministro acusó a Isabel Preysler de ser un obstáculo a la hora de repartir la herencia, pero ¿qué pasó finalmente con este legado? Boyer llegó a redactar hasta cuatro testamentos diferentes. El último lo hizo en junio de 2012 después de haber sufrido un ictus y lo dejó cerrado en su casa de Puerta de Hierro (Madrid).

La última voluntad de Miguel Boyer era que sus tres hijos heredasen lo mismo y puso una condición. Si alguno de ellos rechazaba al patrimonio esta parte pasaría automáticamente a los herederos de quien renunciaba. Fue el caso de Laura, quien no quería seguir luchando por este tema. En su momento afirmó que no quería nada y decidió pasar página. No obstante, terminó llevándose una estatua muy especial para ella.

Isabel Preysler con su hija Ana. (Foto: Gtres)

Laura Boyer murió en febrero de 2023 a causa de un cáncer. En su momento reclamó una escultura que Benlliure hizo de Amós Salvador, bisabuelo del político. Era una de las piezas más valiosas de la herencia y actualmente es propiedad de los hijos de la fallecida. Gracias a su tesón consiguió recuperarla a tiempo. Era lo único que le interesaba, por eso se negó a luchar por otros asuntos económicos.

La acusación contra Christian Boyer

Miguel Boyer no disfrutaba de una relación fluida con su hijo mayor, Miguel Boyer Arnedo. Fue fruto de su relación con la ginecóloga Elena Arnedo y después de separarse de ella tuvieron muchas diferencias. En un primer momento le había dejado la legítima. Es decir, la parte que le obligaba la ley, pero después echó marcha atrás y le puso a la misma altura que sus hermanas, Ana y Laura.

Isabel Preysler con Miguel Boyer. (Foto: Gtres)

Arnedo ocupó un papel importante durante el reparto de los bienes de su padre. Acusó a su tío Christian Boyer de haber hecho un inventario que no se correspondía con la realidad. De un momento a otro empezó una guerra que dio mucho de qué hablar. Lo peor de todo es que Isabel Preysler se vio afectada y hasta ese momento su imagen era impecable.

La madre de Tamara Falcó, haciendo honor a la elegancia que siempre le ha caracterizado, decidió apartarse de este conflicto. Su postura fue completamente discreta e incluso se ofreció a ayudar, a pesar de que ella también estaba recibiendo ataques.

El generoso gesto de Isabel Preysler

Isabel Preysler en los Premios Elle Style en Madrid. (Foto: Gtres)

Miguel Boyer Arnedo aseguró que Isabel Preysler se había beneficiado económicamente de su padre. Cuando se puso a revisar las cuentas notó que algo estaba fallando y responsabilizó a la socialité. Sin embargo, el diario El Confidencial asegura que fue Preysler la encargada de pagar gran parte del tratamiento al que se sometió su marido. Isabel fue muy generosa y le acusaron de todo lo contrario, pero el paso del tiempo le terminó dando la razón.

Miguel terminó heredando tres coches antiguos de su padre y una colección compuesta por 6.000 libros. Su hermana Ana, hija de Isabel Preysler, también consiguió una serie de objetos personales que le ayudarán a tener presente al ex ministro, pero no tienen tanto valor. Su postura en este asunto ha sido completamente prudente, de hecho llegó a tener roces con sus hermanos por comportarse de una forma distinta.