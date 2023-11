Hablamos con Laura Bernal, la marca que firma el rompedor look de Chenoa y que enamora a Doña Letizia

«Vuela sobre lo que se espera de ti, vuela sobre las normas. Vuela sobre el ruido, sobre el silencio, el arte de volar». Ese es el lema de Laura Bernal, la firma española que ha unido en más de una ocasión a Chenoa con la Reina Letizia y la princesa Leonor. El denominador común de las tres es haberse entregado en los últimos tiempos a la marca murciana. La última en hacerlo ha sido la cantante de origen argentina, y no podía haber elegido un mejor momento.

Chenoa reaparecía este miércoles ante el gran público en medio de una expectación imponente. Hace escasos días, se conocía que había decidido separarse de su marido, Miguel Encinas, cesando incluso la convivencia con él. Enseguida se fijó este miércoles 15 de noviembre como fecha clave ya que era el día escogido por Gestmusic y Amazon Prime Video para ofrecer una rueda de prensa con motivo del estreno de OT 2023, que la propia Chenoa presenta. Desde el principio, el equipo de comunicación de ambas entidades se afanó en dejar claro a la prensa que no se admitirían preguntas que no fueran relativas a Operación Triunfo. Pero eso no eximía a la sociedad de ver cómo se encontraba la cantante y qué mensajes transmitía con su lenguaje verbal, pero también con su estilismo. Así las cosas, Chenoa ha elegido a conciencia su look para la ocasión.

Chenoa en el estreno de ‘Operación Triunfo’ / Gtres

Rara vez falla quien apuesta sobre seguro y esa es la premisa que la ex de David Bisbal ha seguido. Por ello, se ha decantado por una marca de la firma Laura Bernal. Chenoa lleva años confiando en esta casa textil, hasta el punto de haberla escogido en momentos clave de su carrera, como pueden ser la presentación de su disco A mi manera o para las Campanadas de fin de año de 2020.

Hoy era sabedora de que todas las miradas iban a estar puestas en ella y no quería defraudar. Así, la intérprete musical se ha decantado por un espectacular traje chaqueta de color verde, enmarcado en la línea executive de la sastrería de Laura Bernal. LOOK ha hablado en exclusiva con Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de la marca para conocer todas las claves de su vestuario. El outfit incorporaba botones, con adornos metalizados en oro y era un modelo de blazer cruzado, que incorporaba pantalón de pata de elefante. Su precio es de 459 euros y está a la venta en la boutique de la firma.

Traje de chaqueta de color verde de Laura Bernal / Laura Bernal

La mente creativa de Laura Bernal resalta del estilismo de Chenoa que «estaba magistralmente combinado con un body súper sexy que rompía totalmente el look working para el que se utilizaría este traje». Y señala que «tanto el color como el traje son brutales para una presentación de algo tan importante para ella como Operación Triunfo». Pero ¿Por qué Chenoa ha elegido a Laura Bernal? Ester Cerdán lo tiene claro: «Porque es un look para mujeres que vuelan muy alto, un look que te empodera, que da fuerza y con el que sales a comerte el mundo incluso en momentos personales delicados como el que puede estar viviendo ella ahora mismo tras su ruptura. Destaca el simbolismo de este traje combinado de manera sexy en un verde de esperanza», dice.

Se trata del verde que Laura Bernal presentó en la colección y desde la marca nos desvelan que «no está hecho solo para Chenoa», sino que «es un color tendencia y que tiene una colorimetría que le favorece mucho. Ella quería ver realzada su belleza natural y ese verde con ese simbolismo se convierte en todo un acierto».

Chenoa y Noemí Galera en la presentación de ‘Operación Triunfo’ / Gtres

Sobre el porqué Chenoa elige con asiduidad a Laura Bernal, la cofundadora de la casa textil nos cuenta cómo es su vínculo con la artista: «Tenemos una relación muy estrecha con ella y su equipo desde hace muchos años. Es una apuesta segura porque la mujer que elige Laura Bernal escoge un look de tendencia, son mujeres con alma, que sienten el poder que tienen esas prendas y con las que logran sentirse seguras de sí mismas. Laura (Chenoa) es poderosa, libre, valiente, independiente y siempre lo ha demostrado».

El proceso para vestir a la cantante empieza desde que la propia Ester Cerdán se convierte en su asesora especializada: «Juntas vamos conceptualizando para cada evento qué es lo más apropiado dentro de la colección y para transmitir lo que ella quiera en cada momento. Depende del acto. Hay una relación muy estrecha con su asesora personal, trabajamos mano a mano pero ella tiene la última palabra. En esta ocasión, tenía muy claro que quería este estilismo. Al final, Chenoa entiende mucho de moda y es su imagen la que está en juego», declara.

Más allá de Chenoa: Letizia y Leonor, rendidas a Laura Bernal

Laura Bernal ha tenido el privilegio de vestir a varias famosas como Nuria Roca o Anne Igartiburu. Pero sin duda, el mayor orgullo fue ver el sueño cumplido de ver cómo la reina de España y su hija mayor lucían uno de sus diseños. La Reina Letizia escogió un look de la firma murciana el pasado mes de julio, cuando acudió a la entrega de becas de La Caixa en Madrid envuelta en un vestido de corte midi en color marrón con lunares en blanco.

La Reina Letizia en un acto oficial en Madrid / Gtres

Por su parte, la Princesa Leonor confió en Laura Bernal en un evento de altos vuelos, el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias de 2022. Recordarán aquel espectacular traje chaqueta color fucsia.

En ambos casos, la selección de look fue ligeramente diferente al tratarse de miembros de la realeza: «Que la Reina y su hija confiasen en nosotras fue el honor más grande. Todas las prendas que han llevado los miembros de la familia real son de la colección, no están personalizadas para ellas», comienza diciendo. En el caso de madre e hija, nos desvelan que «han elegido prendas que les gustan dentro de nuestro catálogo y nos contacta su estilista porque la quieren adquirir. Se habla con ellas para medidas, colores y demás, pero nunca se han fabricado expresamente para ellas».