“Me gusta empezar el día sin prisas”. Con esta frase tan cotidiana como reveladora, Nuria Roca deja entrever una filosofía vital basada en el disfrute consciente. Un hábito matinal sencillo que ayuda a explicar por qué, a los 53, mantiene una energía constante durante horas y no siente la necesidad de picar entre comidas.

La comunicadora apuesta por una propuesta simple pero eficaz: el aguacate como base de su primera comida del día. No es una elección al azar. Este alimento, convertido en icono del lifestyle saludable, destaca por su alto contenido en grasas monoinsaturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular, además de aportar fibra, potasio y vitaminas esenciales. El resultado es una sensación de saciedad prolongada y una energía estable, clave para evitar los temidos bajones de media mañana.

«Estoy totalmente enganchada al aguacate», confiesa con naturalidad. Y no es para menos. Frente a opciones ultraprocesadas, bollería o cereales azucarados, esta elección permite pasar horas sin pensar en comida y sin sensación de hambre. Cuando el cuerpo está bien nutrido desde primera hora, el picoteo deja de ser una necesidad automática y la energía se mantiene sin altibajos.

A esta base verde le suma un complemento que multiplica beneficios: las semillas de chía. Pequeñas en tamaño, pero enormes en propiedades, aportan una dosis elevada de fibra, antioxidantes y minerales. Su consumo regular favorece la digestión, contribuye a una microbiota intestinal equilibrada y ayuda al cuidado de la piel y el cabello. La combinación refuerza la saciedad y alarga la sensación de bienestar, dos factores clave para no picar entre horas.

Nuria Roca sae comer bien sin renunciar al placer

Más allá de lo que hay en el plato, lo interesante es el enfoque. A punto de cumplir 54 años, la presentadora celebra que esta etapa vital femenina se viva ahora con más naturalidad. «Me cuido más que antes», reconoce, hablando de chequeos médicos, rutinas saludables y actividad física regular. Pero con una norma clara: renuncias, las justas.

Su postura frente a las dietas es contundente. No cree en restricciones eternas ni en menús tristes. Prefiere comer sano a diario y disfrutar sin culpa cuando toca una cena especial con su marido, Juan del Val, y sus hijos. Vino, pan y postre incluidos. El equilibrio también consiste en saber cuándo apretar y cuándo soltar.

El aguacate como símbolo de una tendencia

No es casual que este fruto se haya convertido en el rey de cafeterías urbanas, brunches de fin de semana y redes sociales. La moda del aguacate va más allá de lo estético: representa una forma de entender la alimentación basada en productos reales, saciantes y nutritivos. Dulce o salado, en tostada, bowl o crema, encaja fácilmente en el día a día.

En este estilo de vida, el movimiento también juega un papel importante. Las caminatas a buen ritmo, dos o tres veces por semana, completan un enfoque basado en la constancia. Calzarse las zapatillas y salir a andar sin complicaciones forma parte del mismo equilibrio: cuidarse sin obsesión.

Porque, al final, la energía no es cuestión de edad, sino de hábitos bien elegidos desde primera hora del día.