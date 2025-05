Los Beckham siempre han presumido de tener una relación muy cercana con la realeza de Reino Unido. David y Victoria, a lo largo de su matrimonio, en ocasiones han sido testigos de importantes e históricos momentos de la Familia Real de Inglaterra. Concretamente, el ex jugador del Real Madrid fue una de las personalidades en acudir a la última boda real de los Windsor: la de Harry y Meghan. Tal fue su amistad que incluso tuvo un lugar privilegiado en la ceremonia, al igual que su mujer. Sin embargo, un chivatazo lo cambió todo entre ellos.

El motivo del distanciamiento entre David Beckham y el príncipe Harry

Más allá de la coincidencia de ser ambos nacidos en Inglaterra, el vínculo entre David Beckham y el príncipe Harry se consolidó tras su implicación en causas benéficas. La influencia de ambos en Inglaterra los convirtió en dos referentes en los que fijarse en causas sociales y su amistad comenzó con el fin de ayudar a los demás. Con el tiempo, su relación fue afianzándose hasta el punto que el marido de la ex integrante de las Spice Girl y la propia diseñadora forjaron un vínculo casi familiar con los duques de Sussex, con los que antes de mudarse a Estados Unidos hacían planes en común y, por ende, compartieron grandes secretos.

David y Victoria Beckham en la boda de los duques de Sussex. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, su amistad se enfrió por un chivatazo. Según contó Daily Mail, Los Beckham filtraron información confidencial sobre hermano del heredero al trono de Reino Unido y de la actriz. Una noticia que nunca se llegó a confirmar pero que rompió por completo su relación. De hecho, tras este rumor, David empezó a acercar posturas con Guillermo de Inglaterra. Un detonante en el distanciamiento ya que es sabido que la relación entre los hijos de Lady Di y Carlos III no atraviesa su mejor momento tras la salida del príncipe Harry de su país natal.

Una cena que podría cambiarlo todo

David Beckham acerca posturas con Guillermo de Inglaterra tras su distanciamiento con Harry. (FOTO: GTRES)

En los últimos días, una de las noticias que más expectación ha creado en los medios del papel couché internacionales es la posible tensa relación entre David Beckham y Victoria con su hijo Broolyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz. Los jóvenes no acudieron al último cumpleaños del futbolista retirado y solo fue una pista más del distanciamiento entre Los Beckham y el mayor de sus hijos. Ahora, ha trascendido que los duques de Sussex han mantenido recientemente un encuentro privado con Brooklyn y Nicola en Montecito, una de las zonas más exclusivas de California. Un detalle que demuestra que, además del distanciamiento entre los respectivos matrimonios, el príncipe Harry se habría posicionado en el conflicto familiar a favor del primogénito del ex deportista y la diseñadora de moda. Además, tanto Harry como Brooklyn en este momento vital, comparten críticas por ser acusados de dividir a sus familias, tal y como ha apuntado en las últimas horas The Mirror, que ha puesto sobre la mesa esta nueva amistad.