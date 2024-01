La actriz Carlota Boza se convertirá en una de las concursantes de Bailando con las estrellas, la gran apuesta de Telecinco para este 2024. Junto a 12 compañeros, entre quienes se encuentran Ágatha Ruiz de la Prada, Miguel Torres, Elena Tablada, Adrián Lastra, Sheila Casas y La Mala Rodríguez, la joven deberá mostrar su talento sobre las pistas de baile. Una nueva aventura que se suma a su extenso currículum profesional, y es que a sus 22 años puede presumir de ser una de las protagonistas más veteranas de la serie La que se avecina. Fue en esta comunidad de propietarios donde apareció por primera vez cuando solo tenía seis años.

Carlota Boza comenzó a trabajar en la ficción desde su estreno en 2007 y desde entonces ha formado parte de las 13 temporadas de la serie. En ella interpreta a Carlota, la hija de Amador y Maite, representados por Pablo Chiapella y Eva Isanta. Conocidos como ‘Los Cuquis’, el exmatrimonio tiene varios hijos, entre los que se encuentra también Nano. En la vida real, el actor que asume este papel, Fernando Boza, es hermano de Carlota. En cuanto a la 14 temporada de la serie, se ha comentado que su aparición será muy breve puesto que la actriz ya tiene el objetivo puesto en otros proyectos.

Carlota Boza junto a su hermano Fernando / Gtres

De hecho, este mismo verano ella misma aseguraba que le quedaba «un telediario» en La que se avecina. Además de participar como modelo en folletos de Carrefour y anunciar las muñecas Tinukis cuando era una niña, Carlota Boza ha participado en 24 horas para enamorarte, un dating show de Mtmad en el que, además de coincidir con Josué Bernal, el influencer Iván Díaz y Gala Caldirola, pudo conocer a Arnau Mestre en lo que pareció haber sido todo un flechazo. Una historia que se volvió de lo más viral, y es que precisamente una de las principales actividades de la actriz se encuentra en sus redes sociales.

Con más de 629 mil seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, Carlota se ha convertido en una verdadera influencer. De hecho, es habitual verla colaborar con importantes marcas del mundo de la belleza además de acudir como invitada a multitud de eventos sociales de nuestro país. Toda una carrera que la ha llevado directa al nuevo talent de Telecinco, que se estrenará este 13 de enero. Allí podremos comprobar de primera mano cómo ha cambiado la joven desde que realizase su primera aparición televisiva siendo solo una niña. Y a pesar de ser uno de los personajes más queridos por el público, también ha tenido que hacer frente a algunas situaciones complicadas durante los últimos años.

Así lo comentaba ella misma el pasado mes de noviembre en una entrevista que concedió al podcast Animales Humanos, presentado por Ibai Vegan. Durante su paso por el espacio, Carlota reflexionó acerca de lo que ha supuesto en su vida ser famosa desde que era muy pequeña y sobre cómo vive la popularidad en la actualidad. Más sincera que nunca, destacó que no puede ir a una discoteca normal porque, cuando la ven, ponen el Mandanga Style -tema que popularizó La que se avecina- a los cinco minutos. «Dices: ‘Pues me voy, ¿no?’. Te rodea todo el mundo y cantan a tu alrededor y tú tienes que sonreír».

Carlota Boza / Gtres

Y para reflejar su día a día, la madrileña compartió una reciente anécdota un tanto desagradable. «Me presentan a unos ‘amigos’ y me piden una foto. Eran tres chicos. Me hago una foto con el primero y era de noche (yo de noche no me hago fotos). Me hago foto con el segundo (que había bebido) y, cuando va a darle a la foto, el tío coge para ir a darme un beso a la boca», explicó Carlota, que tuvo que apartarse rápidamente porque es algo que ha vivido muchas veces. «Yo no me hago fotos de fiesta por estos motivos», indicó la intérprete, que evita crear polémicas en torno a su figura. «Si me hacen noticia sin tener foto que demuestre nada, imagínate una foto con un desconocido en una discoteca o en donde sea», sentenció.