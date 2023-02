No es ningún secreto que entre Isabel Pantoja y Gloria Trevi existe una relación de amistad que se comenzó a forjar hace ya algunos años. Tanto es así que, incluso, la mexicana quiso sacar la cara por la tonadillera de forma pública: «Ella cumplió su condena, ya olviden el tema de la cárcel. No se puede estar todo el tiempo removiendo el pasado, porque ya bastante ha sufrido con el tiempo que pasó dentro. No es justo que la estigmaticen».

Ahora, las artistas han vuelto a hacer alarde de su buena sintonía. Después de su encuentro en la capital, Gloria Trevi ha reaparecido y no ha dudado en atender a los medios de comunicación a su llegada a Atocha. En los últimos meses ha visitado en varias ocasiones España y parece que hay un motivo detrás de estas escapadas: «Vamos a venir de concierto, si Dios quiere, para verano. Ahora venimos de hacer un programa en Barcelona».

Además, será una de las protagonistas de los Premios Lo nuestro. Será el próximo 23 de febrero cuando Miami acoja la 35ª edición de los galardones, que estarán presentados por Sebastián Yatra y que cuentan con, nada más y nada menos, que tres nominaciones para Gloria Trevi, que además interpretará la balada Ensayando cómo pedirte perdón. No obstante, antes de este compromiso, la de Monterrey tiene más aventuras programadas: «Primero me voy para Cancún, que tengo concierto, luego me voy para Nueva York a la Fashion Week».

Pero, aunque acostumbrada a viajar, esta última parada en Madrid ha sido de lo más especial. Gloria Trevi se reunió con Isabel Pantoja y juntas disfrutaron de una agradable cena captada por las cámaras de Gtres. Cabe destacar que este reencuentro se produjo porque la tonadillera se encontraba en la capital ultimando los detalles de su gira americana, poniendo rumbo hoy a Estados Unidos, y la mexicana porque actuó el jueves pasado en la segunda semifinal del Benidorm Fest.

Y es que, tras este encuentro, no solo se ha hablado de la buena relación que mantienen a pesar de la distancia y de los años, sino que también se ha especulado sobre una posible colaboración de las artistas. Dos mujeres de renombre que suenan con fuerza en la industria musical. Una cuestión a la que Gloria Trevi ha hecho caso omiso al ser preguntada por ella: «Yo a ella la adoro, la admiro, la respeto muchísimo y toda la palabra se la cedo a ella». Con un tema en conjunto o no, la mexicana ha dejado claro que siempre estará para apoyar a su amiga, a la que considera que no está preparada para esta nueva aventura por tierras americanas, sino que ya «nació lista».

Mientras tanto, Isabel Pantoja ya está volando hacia Estados Unidos para dar el pistoletazo de salida a su gira Enamórate, que arrancará el viernes con un primer concierto en Miami, para continuar en Nueva York y finalizar en Puerto Rico. Un tour de lo más especial en el que no solo cuenta con el apoyo de su mano derecha, su hermano Agustín, sino también con el de Anabel Pantoja, que ha viajado junto a ella en calidad de asistente.