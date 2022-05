Gloria Camila se encuentra en su domicilio para recuperarse de la dolencia que padece. La colaboradora de Ya son las 8 ha revelado que de nuevo tiene “placas, fiebre, malestar y escalofríos”. También, ha asegurado que no es coronavirus. Aprovechando esos ratos de recuperación, la influencer ha hecho uso de las redes sociales para lanzar un mensaje ante el inminente homenaje a su madre, Rocío Jurado.

“Me paso por aquí para recordaros a todos que los que queráis seréis bienvenidos a la misa del sábado 28 de mayo que se hace a mami por su dieciséis aniversario”, comenzaba diciendo. El lugar que ha elegido la familia para realizar este acto ha sido el Santuario de Chipiona. “Ahí estaremos todos y los que queráis ir sois libres de ir. No prohibimos a nadie ni nada. Después iremos a ver el mausoleo”, continuaba explicando desde el sofá de su casa. “Os esperamos allí a todos. Un besito fuerte”, sentenciaba Gloria.

Estas palabras cobran especial importancia, ya que la familia se encuentra en una guerra que parece no tener fin con Rocío Carrasco. Desde que la hija mayor de La más grande dio un paso al frente y rompió su silencio a golpe de documental, se ha involucrado en otro tipo de homenajes a su madre. El primero fue en el especial Montealto, después realizó dos conciertos titulado Mujeres cantan a Rocío Jurado, que tuvieron lugar en Madrid y Sevilla en los meses de marzo y mayo, respectivamente.

Sin embargo, las hermanas no han coincidido en ningún acto que rindiera tributo a la figura de la artista. Es por eso, que las declaraciones vía Instagram sobre la misa a la intérprete de Como una ola no han pasado desapercibidas, ya que no vetan a nadie e invitan a todo aquel que quiera recordar a la cantante.

La última reaparición de Rocío Carrasco

La última vez que Rocío Carrasco reapareció públicamente fue precisamente en el espectáculo musical celebrado en el Cartuja Center de la capital hispalense el pasado 11 de mayo. Por el escenario pasaron artistas de la talla de Anabel Duellas, Pastora Soler y Lorena Gómez, entre otras. Pero no solo eso, porque además, la empresaria dio un discurso visiblemente emocionada.

“Para mí es una noche muy emotiva. Para mí venir a Sevilla supone venir a casa. Me trae muchos recuerdos. No quiero empezar a llora ya porque si no, no voy a parar”, arrancó emocionada y con la voz entrecortada. “Sé que ella estaría orgullosa. Yo os vuelvo a dar las gracias de corazón. Espero que disfrutéis. Son 16 artistas como la copa de un pino que cada una de ellas ha puesto su timbre y su sello en una canción de mi madre. Lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo. Y lo han hecho por vosotros”, sentenció.