Giro en la guerra judicial: Escassi da carpetazo a su denuncia y Valeri amenaza con demanda

Álvaro Muñoz Escassi ha decidido poner fin a uno de los capítulos más polémicos de su vida reciente. El jinete ha retirado la denuncia por extorsión que interpuso contra Valeri Cuéllar, su ex amante, tras el enfrentamiento judicial que ambos mantuvieron en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Una decisión que sorprende a propios y extraños, teniendo en cuenta que hace apenas un año, en junio de 2024, Escassi denunció a la colombiana por supuestamente haberle exigido 1.500 euros a cambio de no revelar públicamente la aventura que mantuvieron. La noticia de aquel desencuentro tuvo gran repercusión mediática, y provocó la ruptura definitiva de Escassi con María José Suárez, quien se había visto salpicada por el escándalo.

A su llegada al juzgado este jueves, el ex concursante de Supervivientes se mostró conciso y determinante: «A ver si terminamos con esto», aseguró a los periodistas antes de entrar. Apenas veinte minutos después, salió con un gesto de alivio y la firme declaración de que la denuncia quedaba archivada: «Le he dicho que nos olvidamos del tema, que ya está bien, se acabó. Palabra de honor, no quiero saber nada más», comentó. Según Escassi, su decisión responde a un deseo de cerrar un capítulo incómodo y pasar página: «Obviamente, la relación se acabó hace tiempo. No me arrepiento de nada, no le quiero causar tampoco más problemas a ella, el tema está zanjado».

Álvaro Muñoz Escassi en un estreno. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no todos comparten la misma visión de los hechos. Valeri Cuéllar ha manifestado que la retirada de la denuncia se debe a la falta de pruebas de Escassi para sostener su acusación. «Ahora viene contar mi verdad. Él ha renunciado a la denuncia porque no tenía pruebas de nada, no tenía nada para desmontarme mi verdad. El juez le preguntó si podía demostrar la denuncia, no tenía cómo y renunció. Estaba supernervioso», aseguró la colombiana a los medios. Además, Valeri advirtió que tiene intención de tomar medidas legales contra el jinete por denuncia falsa, asegurando que las declaraciones de Escassi la dejaron «por el suelo» y que, pese a su aparente conformidad, no está dispuesta a dar carpetazo al asunto.

La reacción de María José Suárez, ex pareja de Escassi, tampoco se ha hecho esperar. A través del colaborador Hugo Montiel, del programa No somos nadie, Suárez manifestó que se alegra de la decisión: «Siempre le dijo que esa demanda no tenía ningún sentido. Creía que no había existido ninguna extorsión por parte de Valeri». Según la ex Miss España, la denuncia de Escassi pudo haber sido, además, un intento de controlar la exposición mediática de Valeri y evitar que hablara en televisión sobre los hechos.

Valeri Cuéllar por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque Escassi ha mostrado su deseo de cerrar el capítulo, todo indica que el conflicto judicial podría no haber terminado. Valeri, molesta por la situación y convencida de que su versión de los hechos ha quedado dañada, ha anunciado que evaluará nuevas acciones legales a través de su representante. La tensión entre ambos parece, por tanto, lejos de disiparse, y la prensa especializada en corazón y televisión seguirá muy atenta a los próximos movimientos de ambos protagonistas.