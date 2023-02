Gil Silgado, en la cuerda floja al ser ingresado de urgencia en un hospital

El estado de salud de Gil Silgado es crítico. Después de haber sufrido una agresión en la cárcel a comienzos de este 2023, ahora ha podido saberse que el ex de María Jesús Ruiz ha sido ingresado de urgencia en el hospital Infanta Elena de Huelva a consecuencia de un fuerte dolor de pecho y una subida de tensión, a consecuencia probablemente de los problemas cardíacos que ha padecido en los últimos años, sumados a su cáncer de colon.

Fue hace unas semanas cuando, para garantizar su salud, el empresario fue trasladado a una prisión onubense en la que seguía cumpliendo su condena hasta que tuvo que ser trasladado en ambulancia al centro hospitalario mencionado previamente, en el que ha estado ingresado en observación hasta que los médicos pertinentes han creído oportuno su traslado a planta, donde se le realizarán una serie de pruebas hasta que pueda asegurarse su continuidad en prisión sin que suponga un peligro para su salud.

Ha sido Semana el medio de comunicación encargado de desvelar esta noticia, asegurando además que el que fuera presidente del Xerez Club Deportivo permanece en planta, custodiado por dos policías y sin la compañía de ningún ser querido más allá de su hermana Cinta. No obstante, cabe destacar que, según el portal citado, si todo evoluciona según lo previsto, en los próximos días el ex de la ganadora de Gran Hermano Dúo recibirá el alta y podrá seguir cumpliendo condena con total normalidad, aunque teniendo a los médicos muy pendientes de su estado de salud.

Sea como fuere, lo cierto es que el 2023 no ha sido uno de los mejores años en la vida de Gil Silgado. Mientras cumple condena, el empresario ha vivido dos altercados que han afectado gravemente su salud: uno en el que fue agredido en la cárcel granadina de Albolote, teniendo que acudir a urgencias posteriormente con una «tensión arterial disparada»; y otro el que ha tenido lugar recientemente, cuando ha sufrido un grave achaque en su salud del que parece estar recuperándose favorablemente. Un último varapalo que ha sucedido cuando por fin había sido trasladado de la cárcel de Granada a la de Huelva, alejándose así de las amenazas que estaba recibiendo por parte de un compañero de prisión.

Aún así, lo que aún no tiene en sus manos el ex de María Jesús y, sin embargo, anhela con todas sus fuerzas, es la concesión del tercer grado que ha solicitado en varias ocasiones y que le han denegado en todas ellas. Y es que, aunque los informes médicos apuntan que lo mejor para la salud del condenado sería que terminara de cumplir el tiempo que le queda en prisión en un centro de inserción social, aún no se le ha otorgado la posibilidad de salir de prisión, pero todo apunta a que cada vez su situación sanitaria es más complicada, habiendo asegurado algunos allegados previamente que ya únicamente se mueve en silla de ruedas y que, por si fuera poco, padece una grave depresión causada por su complicado cuadro clínico.