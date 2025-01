Geri Halliwell, la famosa Ginger Spice o la artista pelirroja, ha cambiado de rumbo profesional y ahora se reinventa como escritora. Ha escrito una novela, llamada Rosie Frost y la Reina Halcón, y acaba de llegar a las librerías de España. La buena noticia es que ya se ha convertido en un éxito, alcanzando los primeros lugares en la lista de The New York Times. Es una obra de fantasía y misterio, que ha conquistado a lectores de todas las edades. Con este nuevo papel, Geri ha mostrado un talento inesperado más allá de la música. El precio del libro es de 20, 85 euros.

Sin embargo, tiene a sus espaldas una gran carrera musical. En los años noventa, la cantante formó parte del fenómeno global Spice Girls, el grupo que rompió barreras en la música pop con su lema de «Girl Power». Junto a las famosísimas Mel B, Mel C, Emma Bunton y la indiscutible Victoria Beckham, logró la fama mundial con éxitos como Wannabe. Tras su salida en 1998, continuó su carrera en solitario con varios éxitos y, además, se dedicó a la escritura, siendo autora de la serie Ugenia Lavender, mientras también se comprometió activamente con la educación y los derechos de los animales.

A lo largo de su vida, ha sabido reinventarse una y otra vez, pasando de ser estrella del pop a escritora, actriz y activista. Actualmente, a sus 52 años, disfruta de una vida más tranquila en una casa de campo en Oxfordshire, donde vive con su esposo y su hija Bluebell Madonna, junto a varios animales. Un estilo de vida alejado del bullicio de la ciudad, que le ha permitido encontrar el equilibrio entre su pasado musical y su actual vida familiar. Su pareja, Christian Horner, también tiene una hija llamada Olivia, de 10 años, y juntos han formado una hermosa de la que están muy orgullosos.

Sobre el libro de Geri Halliwell

Portada de ‘Rosie Frost’. (Roca Editorial)

Rosie Frost y la Reina Halcón (Roca Infantil y Juvenil) nos invita a sumergirnos en un mundo tan fascinante como impredecible, donde las aventuras no solo desafían a la protagonista, sino que también nos hacen cuestionar qué tan lejos llegaríamos por proteger lo que amamos. Rosie, una adolescente que acaba de perder a su madre, no sabe lo que le espera cuando es enviada a la misteriosa Isla Bloodstone. Este lugar, repleto de criaturas extraordinarias y secretos que solo existen en las leyendas, es mucho más peligroso de lo que parece.

Con jóvenes dotados de poderes especiales y una reina fantasmal que acecha en las sombras, Rosie se encuentra rápidamente atrapada en una serie de eventos que podrían haber salido de un libro de magia y fantasía. Y es que, en Bloodstone, las historias más improbables tienen la habilidad de convertirse en realidad de formas sorprendentes.

Cuando la isla está al borde del caos, la protagonista debe enfrentarse a los temidos Juegos de la Reina Halcón, una competencia que pondrá a prueba no solo su valentía, sino también su ingenio y magia interior. Pero no estará sola. En su viaje, descubrirá que, a veces, lo más importante no es solo tener coraje, sino saber confiar en los demás y, sobre todo, en uno mismo. Un relato lleno de emoción, magia y momentos de pura maravilla, donde Rosie, con sus nuevos amigos y su corazón decidido, buscará salvar la isla y todo lo que representa.