Piqué se ha convertido en protagonista de la actualidad por varios motivos en las últimas horas. En lo deportivo ha sido esencial para que, al rebajarse el sueldo, el Barcelona pueda inscribir a los nuevos fichajes. También anotando el primer gol de su equipo en esta Liga 2021/2022 recientemente comenzada. Pero también ha dado mucho que hablar en las últimas semanas después de que comenzara a llenar su perfil de Instagram de ‘selfies’. ¿Qué había detrás de este patrón de repetición? Él mismo ha sido el encargado de desvelarlo.

Fue hace exactamente un mes cuando publicó su primer autorretrato. Lo que parecía una foto sin más comenzó a repetirse de manera diaria e incluso por partida doble. ¿Qué estaba tramando Piqué? Muchos pensaban que se trataba de una estrategia de comunicación determinada de su nuevo proyecto. Se equivocaban. El catalán ha querido resolver este enigma a través de su primer directo en Twitch, la red social que está tan de moda para realizar retransmisiones en vivo.

«Hay un punto en mi vida que, a veces, me aburro. Uno de mis compañeros, que no voy a decir quién, me empezó a hablar del ‘engagement’ y que él tenía mucho (grado de interacción de los seguidores con un usuario y sus contenidos). Yo es que nunca me gustó Instagram, eso de subir cosas de tu vida y demás. Pero dije bueno va, voy a inventarme cualquier cosa y empecé a hacer ‘selfies’ por aburrimiento y cachondeo. Estoy haciendo el gilipollas. No hay nada publicitario», ha explicado.

Minutos más tarde, Piqué ha desvelado la identidad del compañero que le ‘picó’ a mejorar su Instagram. Lo hizo gracias a la insistencia de Ibai Llanos, que también participó en el estreno del central en Twitch. Es una paranoia, no tiene ningún sentido, ya es una fumada porque no sé qué poner de título, el otro día estuve comiendo aceitunas y puse eso, aceitunas. No tiene ninguna finalidad, nunca me gustó eso de enseñar todo, es muy falso. Tenía una cuenta que me la llevaban, y estaba con Riqui Puig, que me decía que si el ‘engagement’, que sus fotos son las hostia y le dije voy a ponerme a hacer ‘selfies’ y te voy a reventar. Ya no sé que hacer, lo cerraré en algún momento aunque por ahora voy a seguir», ha argumentado.

Llama la atención que los primeros planos suyos que suben son individuales, nadie más aparece, ni tan siquiera Shakira. Y es que la pareja no es muy dada a exhibir su amor en público. Sin embargo, su relación continúa viento en popa tras más de una década juntos. Muy pocos apostaban por la historia de amor entre ellos, que comenzó en el Mundial de Sudáfrica de 2010, ganado por España. Desde el principio se habló de un idilio pasajero, más tarde de infidelidades y continuamente han surgido rumores de crisis, pero ahí siguen, dejando en el limbo esa sombra de dimes y diretes y viviendo su vida sin importarles el que dirán.