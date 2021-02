Georgina Rodríguez agota su chándal en tiempo récord

Georgina Rodríguez va camino de convertir en oro todo lo que toca. Igual brilla como un astro sobre una alfombra roja que se convierte en el reclamo perfecto para una campaña publicitaria. Lo que hasta ahora era más desconocido es que se iba a atrever al diseño de ropa. Asimismo, la pasada semana nos dejó a todos boquiabiertos con el lanzamiento de ‘Om By G’ su nueva marca de ropa. En ella, Georgina ha volcado su espíritu más deportivo y su pasión por la moda.

La primera muestra de su flamante proyecto fue un chándal edición limitada, llamado ‘Eternal Love’. Una prenda de color rojo con la estampación del logotipo de la marca en blanco en el pecho. Un regalo ideal para San Valentín que la española empezó a comercializar el pasado viernes y que este pasado domingo ya estaba agotado. Solo unos pocos clientes que se habían apuntado a la preventa pudieron acceder a la web para comprar el chándal. Georgina Rodríguez hizo una cuenta atrás y a las 18.00 horas del pasado viernes abrió el paso a la web oficial de su firma personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Om By G (@ombygio)

La novia de Cristiano Ronaldo se mostraba muy orgullosa en sus redes sociales del hito logrado: «Todo vendido. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por tanto amor, estoy sin palabras», escribía. A través del Instagram de la marca se hacía lo propio y se daba una importante novedad: «No podemos agradecerle lo suficiente por todo su amor y apoyo. Gracias por el amor. Enviamos todo nuestro cariño a todos los que nos apoyaron. Más ‘Om By G’ próximamente». Precisamente, esas ganas de disfrutar de más creaciones con el sello de Georgina Rodríguez serán aplacadas dentro de bien poco.

Hay que destacar que no es el que el precLa io del conjunto deportivo rojo incitase a su compra. Ambas piezas, de un rojo pasión que Georgina ha bautizado como ‘vivid red’, tienen el mismo precio, 108,95 euros y están disponibles en cinco tallas que van de la XS a la XL. Aunque forman parte de la misma colección tienen un nombre diferente, la sudadera se llama ‘Sudadera eterna’ y el pantalón ‘Suelos de amor’.

El rotundo éxito de su chándal es solo un aperitivo para abrir boca. Será el próximo mes de marzo cuando publique la colección completa en su boutique online. Las pistas que nos ha ido dejando la española en redes sociales hace presagiar que toda la ropa irá enfocada al espíritu deportivo. Algo que lejos de ser negativo habla de la gran aceptación que está teniendo esta prenda, originalmente destinada a la práctica de ejercicio pero que con el paso del tiempo se está convierto en una opción más para los looks de calle al más puro estilo ‘sporty chic’. Solo hay que ver cómo lo combina ella misma con acierto en su look: zapatillas Adidas Yeezy 700 V3 Azael, un exclusivo bolso Birkin de Hermès en color cocodrilo naranja y un pañuelo de idéntico color adornando su cabeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Qué duda cabe de que esta primera incursión de Georgina Rodríguez en el diseño de moda ha sido un éxito. Su buena acogida le anima a seguir participando en la creación de nuevas prendas que colmen las expectativas de su legión de fans. 23 millones de seguidores no pierden detalle cada día de los pasos de la española en Instagram. No hay que olvidar tampoco que al margen de esta faceta, Georgina ha destacado en los últimos años por tener un espíritu solidario y de ayudar a los demás que fue investigado por Look.