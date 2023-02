Ha llegado la paz al clan Aveiro. Después de meses de enfrentamientos entre Georgina y la madre de Cristiano, por fin han enterrado el hacha de guerra. Ha sido este pasado fin de semana cuando las dos mujeres han dejado a un lado sus diferencias pero, además de ellas dos, el reencuentro ha tenido otro gran protagonista: Hugo Aveiro. Según ha podido saber LOOK en exclusiva, el hermano mayor del crack luso ha sido el responsable de la ansiada reconciliación. Gio y Dolores llevaban desde verano prácticamente sin hablarse, aunque de cara a la galería se hayan felicitado los cumpleaños el 31 de diciembre y el 27 de enero, respectivamente. El sábado 18 de febrero se obró el milagro y este digital está en condiciones de ofrecer como se fraguó paso a paso.

El pasado miércoles 15 de febrero, la madre del futbolista llegó finalmente a Riad, capital de Arabia Saudí. Aunque su visita estaba prevista para 10 días antes, coincidiendo con el cumpleaños de su hijo, un problema con el visado no le permitió ir por aquellas fechas. Pero no hay barrera que el amor de una madre no pueda superar y, finalmente, la semana pasada se produjo el viaje. Dolores no ha viajado sola; junto a ella, Andrade, el ex policía con el que comparte su vida desde hace años, y su hijo mayor, Hugo. Aunque la matriarca no lo sabía, la visita de su primogénito tenía un porqué. Según fuentes de toda solvencia, Cristiano le pidió a su hermano que mediara entre su madre y la que considera su mujer. Del mismo modo que durante el Mundial de Qatar se lo pidió a su hermana Katia, el futbolista volvió a tirar de su familia para acercar posturas. Junto a la ex concursante de Supervivientes, Hugo es el miembro de los Aveiro más cercano a Georgina y por eso le encomendó la misión de arreglar los enfrentamientos entre ambas mujeres.

La cena de la reconciliación: sábado noche

Dolores y el resto de miembros llegaron al país árabe el miércoles. Nada más aterrizar y alojarse en el lujoso Hotel Four Seasons de Riad, Dolores tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hijo y su nieto mayor, Cristianinho. Sin embargo, ni rastro de Georgina y los demás hijos de la pareja. La de Jaca seguía muy dolida con su suegra. Por eso, tanto Dolores, como su novio y Hugo, en vez de quedarse en la casa de CR7, prefirieron pernoctar en el hotel. Durante varios días, Dolores se estuvo viendo con su hijo y su nieto mayor, que junto a Hugo estuvieron intentando acercar posturas con la modelo española. El viernes se dio el primer acercamiento. Tanto suegra como nuera estaban dispuestas a dar un paso más en la armonía familiar y así pasó. La primera comida todos juntos se dio el viernes en la casa que el ex madridista ha alquilado en la capital saudí, pero aún faltaba la reconciliación pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@lovewithgeorgina.7)

LOOK ha podido saber en exclusiva que el sábado Georgina prefirió no ir al campo a ver jugar a Cristiano pero que sí lo hicieron Dolores y los demás miembros del clan. Sin embargo, por la noche, todos en familia salieron a cenar a un conocido restaurante de comida europea y allí se pudo ver de forma pública y notoria que Gio y doña Dolores se sentaban, al fin, en la misma mesa a cenar. La noche transcurrió con total normalidad y cordialidad; los esfuerzos de Cristiano y Hugo Aveiro dieron sus frutos.

La intervención del hermano mayor, gestor del Museo Cristiano Ronaldo de Madeira, fue decisiva para hacerle ver a su madre que no vale la pena luchar contra un gigante. Georgina es la madre de los hijos de Cristiano, la mujer que él ha elegido, y que en los momentos difíciles, la familia debe permanecer unida. Ambas mujeres han hecho el esfuerzo y han entendido el mensaje. Al final, las dos velan por lo mismo: la felicidad de unos de los mejores jugadores de todos los tiempos.