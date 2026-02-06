Gemma Camacho rompe su silencio y confiesa lo que siente por Cayetano Rivera

Gemma Camacho ha desvelado qué siente por Cayetano Rivera después de que algunos medios afirmaran que entre ellos había una relación especial. La comunicadora ha reaparecido en un evento junto a Ramón García, con el que ha presentado los carteles de la Feria de San Isidro 2026. En lugar de desviar la atención a otro punto, ha abordado el tema con total naturalidad y ha roto su silencio sobre el hijo de Paquirri. Según ha contado, entre ellos sigue habiendo contacto, aunque no se ha atrevido a asegurar que el torero le vaya a apoyar en esta aventura profesional.

«Cayetano es un tío estupendo, al que yo le tengo muchísimo cariño», ha empezado diciendo con una sonrisa. Y después ha reconocido: «No sé si vendrá o no, esa pregunta no me corresponde tampoco responderla, pero si quieren saberlo, que se queden y vean la gala, que tenemos un pedazo de cartel». De esta forma, ha zanjado los rumores y ha dado naturalidad a un asunto que, desde hace meses, está generando mucho ruido.

Ramón García con Gemma Camacho. (Foto: Gtres)

Después de que Cayetano Rivera se separase de María Cerqueira, fueron muchos los que señalaron a Gemma Camacho. La periodista trabaja en El tiempo justo y se ha mantenido firme porque no quiere mezclar su trayectoria profesional con la crónica rosa. Como no podía ser de otra manera, ha contado con el respaldo de su presentador, Joaquín Prat.

«Gemma está aquí, trabajando, pero entenderán ustedes que esto forma parte de su esfera privada. Es cierto que os contaremos más cosas sobre si efectivamente son pareja o si se están conociendo o desde cuándo», le explicó Prat a la audiencia. Desde entonces, Camacho se ha mantenido firme y no ha aprovechado su historia con el diestro para ganar repercusión mediática.

El proyecto de Gemma Camacho

Gemma Camacho no ha utilizado su vinculación con la crónica rosa para ganar puntos ni para conseguir nada, así que ha dejado claro que la oferta que le hicieron para estar en Las Ventas es anterior a que la relacionasen con Cayetano Rivera. «Al final es una oportunidad que estoy contenta porque me llamaron antes de que todo saltara en el mundo de la prensa mediática, que también he tenido unos meses ahí… yo quiero decirlo que me hacía mucha ilusión y que me he emocionado», ha declarado con una sonrisa.

La periodista se ha mostrado emocionada y muy agradecida con la oportunidad que le han dado, sobre todo porque ha compartido espacio con Ramón García, al que considera un referente. «Es el primer año que presento esto y los nervios se llevan dentro, pero tengo al mejor consejero», dice haciendo referencia a Ramón García. «Yo lo intento hacer con mucho esfuerzo y con muchas ganas».

Después le ha tocado el turno a Ramón, quien ha declarado: «No hace falta que le dé consejos porque Gemma es una profesional estupenda. Ha hecho mucha radio y mucha calle, así que no hace falta que nadie le dé consejos (…) Aquí lo importante es presentar los carteles de San Isidro». Lo cierto es que Madrid lo tiene todo preparado para recibir con los brazos abiertos uno de los grandes eventos del año y por suerte han contado con los maestros de ceremonias más indicados.