Garbiñe Muguruza da a luz a su primer hijo en común con Arthur Borges

La dulce espera ha llegado a su fin. Garbiñe Muguruza y Arthur Borges han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Así lo ha comunicado la pareja a través de sus redes sociales, donde han publicado dos fotografías en blanco y negro donde aparece la mano y el pie del recién nacido. «Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada», escribían.

Tal y como han desvelado, el bebé llegó al mundo el pasado lunes, 19 de enero. Sin embargo, hasta ahora, han preferido vivir estos primeros días de vida en la más estricta intimidad, centrados únicamente en disfrutar del recién nacido y de su nueva etapa en familia, alejados del foco mediático. Por este motivo, no han anunciado su nacimiento hasta pasados siete días, una decisión que ha sido muy respetada y comprendida por sus seguidores. Como no podía ser de otra manera, en cuanto han compartido la noticia, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y enhorabuena. «Felicidades por tu mejor partido. Uno largo y de por vida», «Qué felicidad», «Bendiciones», «¡Enhorabuena, pareja!», «Felicidades, chicos. Me alegro mucho por ustedes», «Será tu mejor trofeo, sin duda», «Bienvenido, Marcos», escribían algunos de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GАЯВIÑE МUGUЯUΖΑ (@garbimuguruza)

Por ahora, se desconocen más detalles sobre cómo ha sido el nacimiento del primer hijo de la tenista y su marido. No obstante, varios medios han señalado que todo apunta a que se ha producido en Ginebra, la ciudad donde establecieron su residencia hace casi dos años.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la ex tenista anunció a través de las redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo. Lo hizo compartiendo un carrusel de fotografías en las que posaba con un bañador que dejaba al descubierto una incipiente tripa de embarazada que no pasó desapercibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GАЯВIÑE МUGUЯUΖΑ (@garbimuguruza)

La historia de amor de Garbiñe Muguruza y Arthur Borges

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges se conocieron en 2021 en Nueva York. Ella se encontraba disputando el US Open y decidió salir, en su tiempo libre, a dar una vuelta por Central Park. «En una de las calles me lo cruzo y de repente él se gira y me dice: ‘¡Buena suerte en el US Open!’ Me quedé pensando, ‘¡qué chico tan guapo!’», contaba la ex tenista en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! Desde entonces, no se volvieron a separar y en cada una de sus intervenciones públicas han dejado más que claro que su historia fue un claro «flechazo a primera vista».

Arthur Borges y Garbiñe Muguruza en Sevilla. (Foto: Gtres)

El 5 de octubre de 2024 se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia íntima celebrada en Marbella, un lugar muy significativo para ellos, ya que fue donde Arthur le pidió matrimonio a Garbiñe. No obstante, lo cierto es que son pocos los datos que trascendieron sobre el enlace nupcial. De hecho, es que la identidad del novio se podría decir que por aquel entonces (y en parte ahora también) es prácticamente anónima.