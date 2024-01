Gabriela Guillén estalla y advierte con medidas legales en un rotundo comunicado a la prensa

Gabriela Guillén dio la bienvenida, el pasado día 31 de diciembre, a su hijo en común con Bertín Osborne. Sin embargo, no fue hasta el pasado martes cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la noticia despertando un sinfín de reacciones y preguntas aún por resolver. En concreto, fue la reportera de Así es la vida, Lourdes Pineda, quien confirmó la primicia, en directo, y aseguró, a su vez, aunque sin la confirmación de ninguna de las partes, que el cantante se habría enterado de su séptima paternidad por el propio formato y varios días después de la buenanueva. Cabe recordar, en este sentido, que entre Bertín y Gabriela no existiría actualmente ningún tipo de relación, y que el madrileño tiene pensado pedir una prueba de paternidad a la fisioterapeuta tras el nacimiento del bebé.

El propio Bertín Osborne se pronunció sobre esto último, precisamente, en la entrevista que concedió hace varios días a la revista ¡Hola!. La misma, en la que dejó bien claro que no quería ser padre ni iba a ejercer de ello. «A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (…) No quiero ser padre», declaró el artista. Unas palabras que habrían dolido (y mucho) a Gabriela que, sorprepasada por la situación, ha emitido un rotundo y demoledor comunicado oficial a la prensa, este martes.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

«Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada. Ello, nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia», comienza diciendo la joven. «Siempre, he respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, siendo plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad», continúa.

«No obstante, en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad. Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos. Esperando de vuestra colaboración sepáis comprenderme», concluye Guillén.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

El comunicado de Gabriela Guillén se ha emitido minutos antes de que vieran la luz unas imágenes de ella misma en una iglesia, junto a su bebé en brazos y su madre, rezando y, quién sabe, si buscando algo de tranquilidad dentro del caos que está viviendo en estos momentos. Tanto a madre como hija se las ve entrando en el interior de la iglesia, sentadas en silencio en uno de los bancos del templo, e incluso se arrodillándose. «No es noticia que fuera a la iglesia, es el tiempo que estuvieron dentro. Estuvieron una hora y media , vieron la misa y luego se quedaron mucho tiempo», ha señalado Sandra Aladro en Vamos a ver.