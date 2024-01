Gabriela Guillén ‘entierra’ a Bertín Osborne con una rotunda frase

Gabriela Guillén ha dictado sentencia. La empresaria dio a luz el pasado 31 de diciembre a su primer hijo, fruto de su breve relación con Bertín Osborne. Fue el pasado mes de julio cuando se hizo público el embarazo de Gabriela, a la que hasta el momento el cantante había definido como una amiga especial. La modelo conoció al cantante en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos la campaña de El Capote.

La reacción de Gabriela Guillén al escuchar el nombre de Bertín

En medio de esta dulce etapa, la empresaria ha dejado claro a través de una contundente declaración que no quiere saber nada del cantante. «Si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona», ha dicho sin querer entrar en más detalles. Sin embargo, pese a no haber dicho mucho más ha sentenciado cualquier tipo de vínculo con el artista y todo apunta a que no quiere mantener ningún tipo de vínculo con el artista.

Gabriela Guillén en una imagen de archivo / Gtres

Las palabras de Bertín hacia Gabriela

Horas después de darse a conocer que Gabriela había dado a luz, se publicó una entrevista en la que Bertín se sinceró sobre lo que piensa de la modelo, a quien vio por última vez el pasado verano. «Gabriela es una chavala estupenda, ¡que esto vaya por delante! Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella. Y he oído por ahí que… Que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella, porque Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada», explicó.

Además, el intérprete de Tú, solo tú, hizo hincapié en que ella «se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy injusto que la acusen de algo que no ha hecho».

La prueba de paternidad

En el marco de esta conversación, Osborne también explicó que cuando diera a luz Guillén pediría una prueba de paternidad. «Evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas», insistió.

«Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», sentenció.