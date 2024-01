Gabriela Guillén estalla como nunca contra la prensa: «¡Dejadme en paz!»

Gabriela Guillén dio la bienvenida, el pasado día 31 de diciembre, a su hijo en común con Bertín Osborne. Sin embargo, no fue hasta el martes cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la noticia. Fue la reportera de Así es la vida, Lourdes Pineda, quien confirmó la buenanueva, en directo, y aseguró, a su vez, aunque sin la confirmación de ninguna de las partes, que el cantante se habría enterado de su séptima paternidad por el propio formato y varios días después de la buenanueva. Cabe recordar, en este sentido, que entre Bertín y Gabriela no existiría actualmente ningún tipo de relación, y que el madrileño tiene pensado pedir una prueba de paternidad a la fisioterapeuta tras el nacimiento del bebé.

Durante estos días, sea como fuere, la reacción de la modelo ha sido la más buscada y esperada, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha pronunciado. Y no de muy buenas formas. Sandra Barneda, conductora del programa antes citado, ha interrumpido la tertulia del formato este viernes para dar paso a una compañera que se encontraba en el exterior del domicilio que Gabriela posee en Madrid. Ha sido entonces, cuando las cámaras captaban cómo la joven salía de casa por primera vez después de dar a luz y, para sorpresa de todos y sobrepasada por ello, estallaba ante los medios de comunicación pidiendo respeto y privacidad. «No puedo salir al médico, no puedo hacer nada. Os pido por favor respeto. Estoy fatal. Ya no puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Por favor, ¡Dejadme!», ha comenzado diciendo.

Gabriela Guillén en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«No voy a permitir que me sigáis acosando de esta manera. He sido muy respetuosa con todos vosotros y no lo voy a permitir más. No podéis estar aquí 24 horas. No os lo voy a permitir más. No puedo ir al medico y no puedo hacer nada. Lo siento muchísimo. He sido super cordial con todos vosotros, pero no puedo permitir este acoso esto. No me encuentro bien por todo lo que he pasado. Se qué hacéis vuestro trabajo, pero ¡No puedo más! Esto se ha vuelto una locura. Os lo pido por favor. Estoy fatal, de verdad. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido por favor», ha añadido.

Unas palabras -estas últimas-, que harían referencia a su recuperación tras el parto, pues según apuntó el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, también de Telecinco, Gabriela «lo pasó fatal» en el momento de dar a luz, y es que «perdió el conocimiento y el bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También le dieron arritmias». «Gabriela ha dicho que el niño es rubio y que tiene hasta las cejas rubias. Además, le ha dicho a una persona muy cercaba que: ‘Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo. Mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Estuve desde el viernes en el hospital y salí ayer’», aclaró el tertuliano.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne se conocieron en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos una campaña publicitaria para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote, de la que Bertín es imagen desde hace años. Sin embargo, su romance fue tan intenso como breve y apenas duró unos meses.