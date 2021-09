Felipe Juan Froilán de Marichalar ha puesto punto y final a un verano de lo más agitado. Después de pasar varias semanas en Sotogrande y en Marbella, el nieto del rey Juan Carlos I ha vuelto a las aulas. Este lunes por la mañana se dejaba ver entrando a las instalaciones de la universidad CIS The College for International Studies, el prestigioso centro donde estudia ‘Business’ desde el año 2018.

Froilán ha aparecido solo y sin la compañía de su hermana, Victoria Federica. Ambos comparten centro de estudios y en alguna ocasión se han dejado ver juntos, no así en esta ocasión. El hijo de la infanta Elena ha lucido su clásico look deportivo formado por pantalón vaquero corte ‘skinny’, con rotos en las rodillas y deshilachado en el tobillo; una sudadera ‘oversize’ gris con capucha; así como su inseparable gorra. A destacar la utilización de la mascarilla quirúrgica por la calle, algo que no siempre ha hecho durante los últimos meses.

En cuanto se ha percatado de la presencia de los fotógrafos en las inmediaciones del centro, ubicado en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, Froilán ha mostrado una actitud molesta. Tanto es así que se ha apresurado a entrar a toda velocidad al interior del edificio sin hacer declaraciones.

Había mucha expectación por ver si confirmaba o desmentía su reconciliación con Mar Torres. Hace unas semanas que se empezó a hablar de que los dos habrían decidido darse una nueva oportunidad. Los rumores tenían como inicio una romántica cita en Madrid. Froilán y Mar salieron a cenar junto a otros amigos y ya el hecho de verlos juntos hizo saltar todas las alarmas, aseguraba la revista ‘Semana.

La principal diferencia esta vez estribaba en que tienen una cosa clara y es que no van a repetir un error del pasado. A diferencia de antes, la pareja quiere llevar su relación con la máxima intimidad posible. Es por eso que en público se comportan con normalidad pero sin gestos cariñosos, algo que se quedaría para su intimidad. Todavía no se han dejado ver juntos desde que salió esta información y Mar Torres no ha querido entrar a valorar este asunto ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación.

Un verano más, Froilán ha sido noticia por la polémica. El sobrino del rey Felipe VI y su hermana fueron multados por la Policía Local de Marbella al estacionar su Audi Q3 en una parada de taxis y en un paso de cebra, cerca del puerto deportivo de Marbella. Esta infracción les costó una multa de 200 euros.

Ya en Madrid, Froilán ha disfrutado de la tarde-noche del pasado sábado en compañía de unos amigos en la madrileña zona de Ponzano, referencia de ocio y restauración en la capital, tal y como ha podido saber LOOK. Así quiso despedirse de su último fin de semana de vacaciones antes de comenzar la universidad.