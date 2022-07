Peleas en discotecas, enfrentamientos a pie de calle con periodistas y demás escándalos. Hace tiempo, hablar de Froilán de Marichalar era hacerlo del miembro más díscolo de los Borbones. Acostumbrado a verse envuelto en escándalos, algo ha cambiado en el hijo mayor de la infanta Elena. Su nombre ha dejado de ocupar titulares en los medios de comunicación. Este 17 de julio alcanza los 24 años de edad habiendo confirmado un paso atrás quién sabe si estudiado o involuntario pero atrás, al fin y al cabo.

Coincidiendo con la ruptura sentimental con Mar Torres, el nieto del rey Juan Carlos adoptó un perfil más bajo en detrimento de su hermana. Mientras él ha reducido casi al máximo sus salidas públicas, Victoria Federica de Marichalar se ha consagrado como una de las it girls más codiciadas del panorama social. No hay evento que se pierda y las marcas la reclaman habitualmente como madrina para sus promociones.

Ambos hermanos tienen una relación fluida y hace tiempo era bastante habitual verlos juntos, algo sencillo ya que cursaron sus estudios superiores en el mismo centro. Sin embargo, pensar ahora en una aparición conjunta es poco menos que una quimera. La evolución de los dos ha sido absolutamente divergente. Mientras Vic (como le llaman sus amigos) se ha erigido como influencer de prestigio, Felipe Juan ha permanecido en un absoluto ostracismo.

La historia de Froilán está llena de momentos en los que ha sido protagonista de polémicas de las que a menudo no salía bien parado. Sus malas notas desde su tiempo en la Educación Secundaria -llegó a repetir tres veces 2º ESO. Buscando una reacción, sus padres tomaron la decisión de de internarlo en el Colegio Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara. Surtió efecto porque aquel joven díscolo mejoró sus calificaciones y eso le impulsó hacia la universidad privada, matriculándose en el prestigioso CIS The College for International Studies.

Antes de eso había buscado ganar algunos fondos adicionales trabajando como relaciones públicas de la discoteca Joy Eslava. Mostró un gusto importante por el mundo de la noche y sus salidas e imágenes absolutamente desinhibido hicieron que hasta el mismo rey Felipe VI hablara con su hermana para pedirle un mayor control sobre el rebelde joven. No hay que olvidar que ocupa el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono español.

Froilán, un segundo plano ¿estudiado?

Su romance con Mar Torres llenó las páginas de la crónica social en las dos oportunidades que se dieron. No cuajó y desde hace meses decidieron seguir caminos separados, no sin antes protagonizar algunas discusiones en sitios públicos que las cámaras de los paparazzi fueron capaces de filmar. Actualmente tienen buena relación.

Con la llegada de la pandemia, Froilán protagonizó uno de sus últimos escándalos. Con el estado de alarma vigente decidió trasladarse a Madrid desde Benahavís (Málaga) donde se encontraba pasando el confinamiento. No hubo ningún movimiento ilegal puesto que volvía a su residencia habitual, pero su movimiento fue muy cuestionado, al igual que verlo pasear sin mascarilla. Desde entonces se refugia en la capital junto a su madre, sin dar una voz más alta que la otra, un comportamiento que puede que le favorezca.