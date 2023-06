La profunda reflexión del psiquiatra de Marta Riesco en medio de su crisis emocional

Las últimas semanas están siendo una montaña rusa de emociones en toda regla para Marta Riesco. Si bien era hace tan solo unos días cuando la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa hacía uso de sus redes sociales para revelar los detalles de su reconciliación fallida con Antonio David Flores, ha sido ahora cuando la periodista ha hecho de su cuenta de Instagram su vía de escape favorita a la hora de hablar sobre su estado anímico pese a haber recibido todo tipo de críticas por parte de los haters, viéndose obligada a continuar con su terapia psiquiátrica.

A primera hora de la mañana, la ex novia del que fuera marido de Rocío Carrasco compartía con sus casi 200 mil seguidores una imagen a las puertas del hospital La Paz de Madrid para después entrar en detalles sobre cómo había ido su cita médica: «Me he hinchado a llorar en el psiquiatra, os lo juro. Sales de ahí como diciendo ‘venga, seguimos adelante’», comenzaba explicando. Pero su testimonio no quedaba ahí, ya que seguía haciendo hincapié en la importancia de acudir a los profesionales pertinentes cuando algo va mal mentalmente: «La gente lo utiliza como para insultarme, para meterse conmigo. Muchos de los comentarios de haters que recibo son de ‘estás loca, te tienen que encerrar’ o ‘madre mía, enciérrate’… Cosas como en torno a mi salud mental en negativo y precisamente yo lo muestro para que sepan que a mí diciéndome eso no van a hacer que me avergüence del proceso por el que estoy pasando y que no diga cómo me siento», continuaba.

Pero, si algo ha recalcado especialmente la comunicadora de su última visita al psiquiatra es una frase que le ha llegado al alma: «Me he quedado muy a gusto con la charla de hoy, el psiquiatra es increíble, es una persona que me ha dicho una frase que creo que me voy a tatuar y es: ‘No te sientas culpable de tus reacciones cuando te has defendido, porque nadie se pone en tu pellejo y nadie sabe lo que puedes llegar a sentir, entonces no te martirices por ese tipo de reacciones tuyas porque al final no saben lo que estás pasando y un ataque defensivo no es un ataque’», pronunciaba, asegurando que «la vergüenza y el ridículo sois vosotros, las personas que utilizáis este argumento para decir algo en mi contra», ya que «si vosotros fueseis a especialistas, seguramente yo no tendría que haber ido». Unas palabras con las que demuestra haber recargado sus energías y estar dispuesta a apaciguar los golpes de todas aquellas personas que consideran sus movimientos inoportunos.

No obstante, cabe destacar que en esta última ocasión Marta ha preferido no referirse a su ex pareja, a diferencia de lo sucedido hace días, cuando pedía encarecidamente que el ex Guardia Civil sacara la cara por ella en YouTube para que sus compañeros de profesión frenaran algunos de sus comentarios despectivos hacia ella.