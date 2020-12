Un día antes de lo previsto y para sorpresa de todos, la familia de Francisco Franco ha depositado en el juzgado todas las llaves que dan acceso al pazo de Meirás, la que ha sido su residencia estival las últimas décadas en el concello de Sada. A pesar de que la entrega estaba prevista para el 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana, los herederos del que fuera jefe del Estado se han querido adelantar un día a la orden del juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que había decretado la ejecución de la sentencia provisional que ordenaba la devolución de Meirás y los bienes que había en su interior al Estado sin derecho a percibir ninguna indemnización.

A pesar de que la familia hizo entrega de las llaves el miércoles, no se han cambiado los planes en lo que respecta a los plazos sobre la recuperación del pazo. En torno a las 11:00 de la mañana, han llegado a la propiedad la comitiva judicial y los técnicos que realizaron el inventario, para verificar que no se han retirado bienes y que todo está en la misma disposición que cuando se hizo la inspección ocular el pasado día 11 de noviembre. A esta comitiva se han unido, además de la juez Marta Canales, los representantes legales de la Xunta, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de La Coruña y Sada.

Está previsto que sobre las 12:30 del mediodía se proceda a la firma del documento que materializa la entrega de llaves, y por tanto la transmisión de la propiedad provisional al Estado. No se prevé que los Franco participen en este acto, ya que hicieron entrega de las llaves el miércoles. En torno a las 13:00 horas, la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey y subsecretaria de Hacienda, María del Pilar Paneque, darán una rueda de prensa en los jardines del Pazo o en el interior.

Por el momento, la representación legal de la familia Franco ha anunciado que va a presentar un recurso contra el auto que declara depositario provisional del pazo al Estado, para poder retirar los “objetos de estricto uso personal” o que, por sus características, “nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural” y cuya retirada no comprometa los posibles usos definitivos del inmueble si finalmente se confirmara la sentencia que acredita la propiedad estatal del pazo.

La reacción de la familia

A principios de mes se conocía que el juzgado había determinado que el día 10 de diciembre era la fecha límite para la entrega del pazo a las autoridades, pese a que por parte de la familia se había interpuesto un recurso para poder evitar este desenlace.

La jueza Marta Canales fallaba en contra de los Franco y a favor del Estado como depositario de «todos los bienes muebles y elementos accesorios que forman el complejo del Pazo de Meirás», aunque dejaba la puerta abierta a que la familia retirase del inmueble los objetos y enseres de valor personal o que por sus características no aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural. Poco después de conocerse la resolución, Look hablaba en exclusiva con Francis Franco, que se mostraba desolado ante la situación: “cuando dijeron que iban a pedir la ejecución antes de que la jueza dijese nada, ya dijimos que nosotros íbamos a entregar el Pazo cuando lo dijesen. Nos parecía absolutamente ridículo pedir una ejecución provisional cuando es simplemente la primera instancia, y claro luego se han dado cuenta de que eso conlleva una serie de problemas que es lo que ha motivado los autos posteriores que ha sido lo de hacer un inventario y lo de decir que no podíamos llevarnos las cosa de ahí”, aseguraba el nieto del General que ha manifestado que considera un ‘atropello’ cómo se está actuando: “ha habido cinco días de juicio y en ningún momento se ha reclamado nada de lo que había dentro, pero claro, ahora se han dado cuenta de que si nos llevamos lo que hay en el interior, el Pazo se queda bastante reducido. Pretenden quedárselo con el artículo 14”, sostiene.