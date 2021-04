Si el encuentro entre Francisco Rivera y Tom Cruise en el año 2011 hubiera sido una película, bien podría haber llevado el título de ‘Entre guapos anda el juego’. Pero lo suyo fue una reunión en privado, y resultó tan impactante que el propio Francisco recordaba el martes, en ‘Espejo Público’, su sensación al estar junto a esta estrella de Hollywood. Y es que sus compañeros de programa querían saber más sobre sus contactos con el star system del séptimo arte americano.

Es de sobra conocida la amistad que mantuvo su abuelo Antonio Ordoñez, con figuras del mundo de la cultura de la época de la talla de Orson Welles y Ernest Hemingway y por lo que parece, él no tiene mucho que envidiarle. «He conocido a varios actores y actrices», respondía afirmando que, entre esos nombres estaban Cameron Díaz o Liv Tyler. Y además, Francisco también desvelaba que tuvo la oportunidad de mantener una charla distendida con Tom Cruise durante una de sus visitas a España.

El intérprete se encontraba en Madrid para acudir al preestreno de ‘Misión Imposible: Protocolo Fantasma’ y fue allí donde pudieron hablar. Al parecer Cruise tenía especial interés en conocer a algunas de las celebrities patrias, entre las que se encontraba el torero. Rivera Ordoñez explicaba a sus compañeros que, tras las presentaciones oportunas, «me dijo: ‘¡Oye, eres un tío guapo!’, y que te diga eso Tom Cruise mola». «Fue encantador y simpatiquísimo», añadió.

Durante esta reunión en petit comité el hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordoñez estuvo acompañado de su mujer, Lourdes Montes. Curiosamente ella misma explicaba también hace unos días en las páginas de ¡HOLA! cómo fue tener tan cerca a uno de sus ídolos de juventud. «Fran y yo fuimos como invitados bastante cercanos, no sé cuál fue el motivo, pero creo que Tom tenía interés en conocerle por ser torero. De hecho, no solo nos saludó, sino que nos recibió personalmente». Un momento que se le quedó tan grabado, que incluso recordaba el look que lucía el protagonista de ‘Top Gun’: «Llevaba un jersey de cuello vuelto blanco y unas botas que me llamaron mucho la atención».

Francisco Rivera ha conseguido hacerse un hueco en televisión tras cortarse la coleta. Susanna Griso le fichaba para su programa matinal en enero de 2017 y, hasta el pasado mes de septiembre, el diestro ejercía de colaborador, comentando noticias de actualidad y de sociedad que, en alguna ocasión han generado cierta controversia. Poco a poco se ha ido amoldando a su nuevo trabajo y cada vez está más cómodo frente a las cámaras y eso se nota. Hasta el punto que los responsables del programa le daban una sección propia al comenzar la nueva temporada. ‘Rivera y amigos’ es el nombre que lleva el espacio donde entrevista a personajes conocidos. Por allí ya han pasado su hermano Cayetano Rivera, Ágatha Ruiz de la Prada o Antonio Resines, entre otros.