Son diseñadoras y también ejercen de influencers, pero además son dos de las mujeres más importantes en la vida de Francisco Rivera. Lourdes Montes y Eugenia Martínez de Irujo han confirmado, en redes sociales, que la relación entre ellas va más allá de la mera cordialidad. Todo gracias a la nueva colección de joyas solidaria creada por la duquesa de Montoro, que ha tenido en Lourdes a una modelo de excepción. La sevillana puso a la venta hace un mes esta nueva línea de la mano de TOUS que destina el 5% de sus ventas a la ONG WWF España (World Wildlife Fund), dedicada a la defensa del medio ambiente y la naturaleza.

Y la mujer de Francisco Rivera ha querido alabar este trabajo luciendo dos de los pendientes, una jirafa y un árbol de la sabana, a través de sus stories. «Enhorabuena por esta colección Save Eugenia by Tous única, diferente a todo y solidaria, igual que tú», escribe en el post junto a una instantánea suya y un detalle de las piezas.

Según la web donde se pueden adquirir las joyas, cada uno de los elementos de la colección tiene un significado. En este caso la jirafa «representa la fuerza y la energía a la vez que simboliza la voluntad de progreso y la capacidad de mirar hacia el futuro con entereza». Mientras que el árbol de la sabana es el «símbolo de la regeneración perpetua y vida».

Agradecida por este bonito gesto lleno de cariño y admiración, Eugenia Martínez de Irujo se hacía eco del post de Lourdes y respondía de igual manera: «Gracias a ti, Lourdes Montes. Eres un amor».

La colección cuenta con colgantes, collares largos, pulseras, pendientes y anillos con distintos elementos: el árbol de la sabana, una cabaña y varios animales, entre ellos la jirafa, el tucán, el león, el mono o el rinoceronte. Cada uno con una simbología que se detalla junto a ellos.

Esta no es la primera vez que las diseñadoras ‘colaboran’ juntas. En la última feria de Sevilla, fue la pequeña de los Alba la que apoyaba el trabajo de Lourdes como creadora de trajes de flamenca. Eugenia compartía en sus redes sociales varias imágenes de los looks elegidos para disfrutar de esta cita ineludible de la capital hispalense. En ellas no solo citaba a la creadora de sus vestidos, si no que también etiquetaba a la firma de los trajes de su hija Cayetana, que no era otra que ‘Mi Abril’, la marca creada por Lourdes Montes y Rocío Terry.

Pero no era la única imagen en la que se confirmaba la excelente relación de Eugenia y Lourdes. En otro momento, la duquesa de Montoro también publicaba otra imagen en la que, además de Cayetana también aparecía la pequeña Carmen con la misma indumentaria que ellas. «Esas flamencas guapas», escribía entonces junto a la imagen en la que aparecen las tres paseando por el Real y donde volvía a nombrar a ‘Mi Abril’. Era la hija mayor del diestro y la duquesa la que había escogido los diseños de la mujer de su padre para lucir espectacular durante la Feria.

Tanto Lourdes Montes como Eugenia Martínez de Irujo han encontrado en en el mundo del diseño su profesión. La primera decidió aparcar su carrera como abogado para centrarse en su trabajo como diseñadora. Primero con ‘Analilen’, la firma de moda nupcial que creó con su hermana Sibi, y más tarde con ‘Mi Abril’ que ha ampliado miras, en vista de la situación actual, con una línea textil para el hogar que está triunfando.

Por su parte Eugenia Martínez de Irujo lleva colaborando con Tous desde hace años diseñando distintas colecciones de joyas con inspiraciones muy personales. Antes de SAVE, sacó a la venta ‘La XIII’, una línea basada en el mítico retrato que Goya le hizo a la duquesa de Tormes, la XIII duquesa de Alba.