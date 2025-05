Francisco, de los insultos a las lágrimas, opaca la histórica guerra con su hermano tras su muerte

“Siempre te llevaré en mi corazón. Nos dejas tristes con tu partida, vuela alto hermano”. Con estas palabras, el cantante Francisco ha hecho público su particular desgarro tras la muerte de Juan Ramón, su hermano pequeño. Junto al mensaje en el que muestra su particular abatimiento por su fallecimiento tras una larga enfermedad, el artista valenciano confirmaba que ambos tenían previsto cantar a dúo en un gesto inédito desde hace décadas: “Ese último dúo que íbamos a hacer juntos ya lo tendremos en el cielo en algún momento, estoy seguro”, revelaba.

Un proyecto que ha sorprendido a propios y extraños porque, hasta hace muy poco tiempo, la opinión pública asumía la relación de ambos hermanos como una guerra sin cuartel, de índole judicial y también a nivel mediático. Un histórico cara a cara entre hermanos de los más duros, frente a la audiencia televisiva española, cuya última batalla tuvo lugar con motivo de la participación de Francisco en Supervivientes en el año 2018.

Juan Ramón sacaba la artillería pesada contra su hermano mayor y Paca Rives, su cuñada después de que Francisco hablara sobre la herencia de su madre durante su periplo eh Honduras: “Tiene dos caras, para mí personalmente es un embustero”, espetaba contra Francisco, al mismo tiempo que aseguraba que nunca se interesó por el estado de salud de su progenitora antes de morir. Este señalamiento tuvo como respuesta la acalorada llamada de Rives, a la que Juan Ramón llamó “embustera y liante”, confirmando haber interpuesto una demanda judicial a su cuñado por el acoso al que estaba sometiendo a su familia desde hacía tiempo.

Los celos de un artista que no consiguió despuntar

La herencia, según el entorno del intérprete de Latino, solamente fue el último cabo de Juan Ramón al que agarrarse para arremeter contra Francisco y volcar sobre él la envidia que el pequeño de los hermanos siempre sintió por el tenor. Los 12 mil euros del legado de su madre esconderían, por tanto, la tensión que “corroía” al fallecido, cuya carrera musical se vio opacada por el gran éxito de su hermano mayor y que hizo patente en su última entrevista concedida al diario Aquí, hace solo dos años. En ella habló de sus éxitos en Miami y de su dos ilustres madrinas, Lola Flores y Rocío Jurado, pero ni rastro de su hermano.

Según Juan Ramón, en sus diferentes y polémicas apariciones televisivas en espacios como Salsa Rosa, Dolce Vita o Donde Estás Corazón, Francisco se habría ocupado durante años de opacar su carrera artística en pro de su propio brillo. Algo que provocó que el menor de los hermanos se lanzara a la yugular también en cuestiones personales. Tanto es así que el particular fuego a discreción de Juan Ramón también se dirigió a Paca, la mujer de Francisco a la que acusó sin dudar de apartar a su marido de su propia familia.

Denia Apolinar: un foco de unión y conflicto entre hermanos

Más allá de los frentes abiertos entre Francisco y Juan Ramón, cuyo último cara a cara familiar fue de índole económica, la afrenta que el tenor libró con Denia Apolinar por la paternidad Naomi fue fruto de tensiones y acercamientos entre los hermanos. Mientras que en un principio el menor de los dos se posicionó aparentemente al lado de la dominicana y en contra de su hermano, tiempo después Juan Ramón no dudó en asegurar que tuvo una relación con Denia poniendo dinamita al proceso judicial de más de dos décadas entre su hermano mayor y la madre de la joven: “Cuando yo vengo de Miami veo una revista que me enseña mi madre en la que Denia habla de su hija con Francisco, veo la revista y digo, pero sí, esta tía ha estado conmigo. Lo primero que hago es llamar a mi hermano Francisco. Le dije, Tete, ¿tú has tenido alguna historia con esta mujer? Me dijo yo qué voy a tener. Yo le dije, te lo digo porque yo he estado con esta mujer”.

El productor musical dio, por aquel entonces, fechas, datos y detalles de cómo fue su historia con Apolinar y explicó el motivo por el que su hermano se enfrentó a él, a pesar de negar con su testimonio que la niña fuera de Francisco: “Él se enfada conmigo porque se da cuenta de que aquello está adquiriendo una envergadura que no se pensaba que iba a coger a nivel mediático. Al principio me dijo ostia Juanra, hazme el favor y dilo hombre, pero luego al ver qué todo el mundo se hacía eco se enfadó y me dijo, déjalo que la mierda cuanto más se remueva, más huele Yo no quise quedar como un mentiroso y seguí contando mi verdad y eso no lo aceptó”, sentenció el fallecido.