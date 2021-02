Durante la tarde del jueves el plató de ‘Sálvame’ ha vivido un momento muy importante al conocer a la hija no reconocida del cantante Francisco y Denia Apolinar. Naomi González Apolinar ha dado un paso al frente y ha confesado a Jorge Javier Vázquez cómo se ha sentido todos estos años. Antes de empezar la conversación, el presentador le ha preguntado sobre si su madre estaba viendo el programa. “No lo sé. Me llevo bien con ella, pero hoy no hemos hablado. A veces sí está de acuerdo con que venga a la televisión y en otras ocasiones, no”, ha dicho Naomi. “Busco justicia, busco la verdad. Tengo 20 años y en 20 años que tengo, aún no sé quién es mi padre. Eso me duele muchísimo porque a mí me ha afectado bastante. Como persona, en mi crecimiento, mentalmente…”, ha continuado diciendo visiblemente afectada.

“Yo creo a mi madre, no creo que haya llegado tan lejos con una mentira, no es que dude, pero tampoco estoy segura, no hay ningún papel que diga que es mi padre”, ha explicado mientras ha revelado que su abuela paterna siempre le ha considerado como una nieta más. “Yo tenía contacto diario con ella, pero después mi padre le cambió el teléfono y perdí el contacto. Según tengo entendido por mi madre, mi abuela nunca estuvo de acuerdo con el comportamiento de Francisco”, ha afirmado la hija no reconocida del cantante.

Naomi, ha dejado claro, que, llegado a este punto, lo único que quiere es que el intérprete de “Cómo Amar a una Mujer”, se haga una prueba de ADN. “Si quiere tener una relación conmigo, quiere conocerme, yo estoy aquí, dependerá mucho de su actitud y de si su perdón es sincero… si no quiere, no pasa nada, me dolería en el alma, pero hay que seguir adelante…”, ha dicho la joven ante la atenta mirada del hilo conductor del programa. “Soñaba con tener un padre, pero a medida que fui creciendo fui asumiendo que eso no iba a pasar. Siempre veía en televisión las cosas que decía sobre mí, de mi madre… Nunca imaginé un reencuentro bonito. Pero sí que imaginé que en algún momento podríamos tener algún tipo de contacto”, ha relatado la hija de Denia Apolinar a la vez que ha desvelado que con el paso de los años perdió la esperanza porque nunca obtuvo respuesta por parte de su presunto progenitor.

Otro de los puntos que se han tratado en la entrevista ha sido cuando Jorge Javier le ha puesto unas imágenes a Naomi sobre unas declaraciones que dio el hermano de Francisco en 2018. “Llamé a mi hermano y le pregunté si había tenido algo con Denia y lo negó porque quien realmente mantuvo un romance fui yo. En aquella época vivía en República Dominicana y fue donde conocí a esta chica”, aseguró Juan Ramón González en aquella entrevista. “Su palabra para mí no vale. He visto llorar muchas veces a mi madre, para mí es una luchadora porque ha luchado mucho por mí, y no tengo nada más que decir de ella”, ha sentenciado la invitada con los ojos vidriosos. Una historia repleta de dudas que se ha ido alargando en el tiempo, y que a día de hoy sigue siendo todo un misterio.