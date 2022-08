Las folclóricas y las salidas de armario, la historia de nunca acabar

Si hay una máxima que ha perseguido a las artistas más icónicas de la historia de nuestro país esa ha sido su defensa del colectivo LGTBIQ+. Mensajes, discursos, canciones, declaraciones… Muchas han sido las técnicas a las que han recurrido las folclóricas para mostrar su apoyo incondicional a un sector de la sociedad que todavía sigue siendo incomprendido por ciertas personas.

Es precisamente por esto por lo que jóvenes promesas de la talla de la cantante María Peláe se atreven a asegurar que “No hay maricón sin folclórica”. Gran parte de las personas que conforman el colectivo se sienten realmente identificados con alguna de las artistas más emblemáticas del país, tales como Lola Flores, Rocío Jurado o Concha Piquer. Y ahora, también con María del Monte o la mismísima Isabel Pantoja.

Las últimas fiestas del orgullo han dado mucho de qué hablar, ya que dos de las cantantes más seguidas del panorama nacional han aprovechado su papel en la celebración del día oficial del colectivo para reivindicar sus derechos y para dejar muy claro que ellas están y estarán siempre con ellos.

María del Monte, pregonera de las fiestas del Orgullo en Sevilla, aprovechó su discurso para anunciar su condición sexual: “Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí”, confesó. Unas palabras con las que, además de contribuir a la visibilidad del colectivo, terminó confirmando lo que ya se había convertido en un secreto a voces: su homosexualidad.

Los rumores de bisexualidad también han acompañado a Isabel Pantoja durante gran parte de su vida, concretamente desde que se comentó que la tonadillera podría haber mantenido una relación sentimental con la intérprete de Cántame. Y es que, aunque en todo este tiempo ninguna de las dos ha querido confirmar ni desmentir la noticia, son muchos los que han llegado a pensar que, además de por los hombres, la artista también se había sentido atraída por las mujeres. Una creencia que ha vuelto a estar a la orden del día desde que la cantante de Marinero de luces aprovechó su intervención en la gala de Mr Gay 2022 para dar un discurso un tanto confuso que dio lugar a todo tipo de interpretaciones: “Vuestro orgullo es mi orgullo. Yo también soy una más de ustedes, que lo sepáis. Por y para siempre”, expresó.

Pero ellas no han sido las únicas que han alzado su voz a favor de la comunidad. Mientras Lola Flores aprovechaba una pregunta sobre su velatorio para declarar: “Que me pongan en el vestíbulo para que pase la gente, los mariquitas, que me quieren tanto, y toda la gente que es admiradora de mi arte”, en el año 2000 Rocío Jurado divulgó un mensaje sobre la igualdad que culminó con tres palabras de lo más reveladoras: “Yo soy progay”, sentenció.

Y como ellas, muchas más, desde Concha Piquer hasta Marujita Díaz, o incluso la joven Chanel Terrero, quien, al igual que las anteriores, aprovechó su presencia en el Orgullo para hacer alarde de su estrecha relación con el colectivo, unas palabras que muchos creyeron entender como una declaración oficial de su bisexualidad: “Gracias a todos los hombres y mujeres a los que he amado”, manifestó.