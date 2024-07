El fiestón del verano de Sonsóles Onega con su otra familia: de Olga Viza a Pilar Vidal

El pasado jueves, 11 de julio, Sonsoles Ónega reunió en Madrid al equipo de su programa de Atresmedia para despedir, de la mejor de las maneras, su exitosa segunda temporada: con una gran fiesta de verano. Tal y como han podido captar las cámaras encargada de cubrir el evento, los rostros más conocidos del espacio televisivo no quisieron perderse la especial velada, y entre la lista de asistentes, se encontraban nombres como el de Paloma García-Pelayo, Pilar Vidal, Nacho Gay, Cruz Morcillo o Beatriz Cortázar, entre otros.

El lugar escogido para la fiesta fue Bocanegra Madrid, un restaurante situado en el emblemático Palacio del Marqués de Casa Riera de la capital cuya carta esta basada, según su propia página web, en una «cocina mediterránea con toques internacionales pensada especialmente para compartir». Además, cuenta con una terraza climatizada con una carta propia, tanto de comida como de cócteles, para veladas más informales y ofrece un servicio para dar cabida a cualquier evento que el cliente quiera organizar.

Sonsoles Ónega en la fiesta de fin de temporada de ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

Sonsoles Ónega no dudó en interactuar con los medios a su llegada y en hablar de los datos que habían conseguido en la pequeña pantalla durante la temporada: «Está bien que lo celebremos siempre y cuando tengamos los pies en la tierra», comenzaba a decir. «Yo todas las mañanas me pellizco porque no me creo aún que el programa, después de dos temporadas, haya conseguido cierta consolidación en la franja de la tarde que es exigente, dura y a veces infiel. Que los espectadores nos elijan me hace muy feliz y me crea satisfacción», proseguía. En cuanto a sus vacaciones de verano, Ónega ha desvelado que para ella descansar significa escribir, entonces tiene pensado irse unos días en agosto, aunque no ha desvelado donde, para pasar el resto del tiempo escribiendo.

Pilar Vidal en la fiesta de fin de temporada de ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

Pilar Vidal también quiso compartir sus sensaciones de fin de temporada con los medios, analizando el cambio laboral que ha vivido en los últimos meses: «Yo venía de Sálvame y me encontré aquí otro formato mucho más calmado, diferente pero vamos, yo adoro a Sonsoles y a todo el equipo y la verdad es que me encanta», aseguraba. En cuanto al papel de Sonsoles Ónega como jefa, la periodista tiene clara su postura: «Es maravillosa. Ella transmite esa cercanía y esa sencillez. Es muy transparente, yo en eso coincido mucho con ella, por eso nos llevamos muy bien», expresaba.

Olga Viza en la fiesta de fin de temporada de ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Gtres)

Olga Viza, otra de las invitadas, afirmó estar encantada de poder trabajar al lado de Sonsoles Ónega: «Es un gusto y además, el éxito le acompaña […] Tiene una personalidad arrolladora, interactúa con todo el mundo. Es un valor muy sólido y muy atractivo», señalaba. «Somos ya una familia, llevamos ya un tiempecito. Entonces somos una familia, un grupo de amigos, nos conocemos con la mirada. Sonsoles nos conoce muy bien. Sabe donde sí y donde no», proseguía.