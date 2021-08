Fernando Alonso daba una inmensa alegría a todos los amantes de la Fórmula 1 este mismo jueves al firmar su renovación con la escudería Alpine. A sus 40 años, el piloto no quiere despedirse otra vez del deporte que le hizo tocar el cielo sin saborear de nuevo la victoria y cree que está en el lugar adecuado para conseguirlo. A buen seguro que Linda Morselli será su mejor talismán para esta etapa que continúa.

La casa de coches francesa no puede estar más orgullosa de seguir contando con los servicios de todo un campeón del mundo como Alonso: «Sólo seis meses después de estar dos años de la Fórmula 1, Fernando ha demostrado la misma habilidad en carrera, astucia y velocidad. Su mejor cuarto puesto en la temporada en el Gran Premio de Hungría no sólo fue su mejor resultado en la Fórmula 1 desde 2014, sino también una muestra de resistencia y habilidad, lo que contribuyó en gran medida a asegurar que el equipo consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1 con estos colores», dicen en un comunicado.

Esta importante noticia para los fans de Fernando Alonso llega en el marco del GP de Bélgica que se celebra durante todo este próximo fin de semana. Este jueves todos los pilotos han llegado a las instalaciones del circuito de Spa-Francorchamps para comenzar las probaturas con sus monoplazas. Es aquí donde se ha producido una de las imágenes de la jornada.

El ex de Raquel del Rosario hacía acto de presencia montado en un patinete eléctrico, con su mochila a la espalda. Nada de grandes lujos. El piloto demostraba así su conciencia ecológica y de respeto por el medio ambiente. Muy diferente era el aterrizaje en el circuito belga de Carlos Sainz Jr. El hijo del mítico piloto de rally se desmarcaba de su compatriota conduciendo un flamante Ferrari rojo. Tampoco sorprende en exceso puesto que actualmente pilota para la escudería del ‘Toro Rosso’. Sin embargo, la imagen es cuando menos aspiracional.

A Alonso y Sainz se les sumó el tercero en discordia, Lewis Hamilton. El británico hizo gala una vez más de su estrambótico y ‘underground’ estilo con un look que no ha pasado en absoluto desapercibido.

De vuelta a Fernando Alonso, el asturiano sigue viviendo una etapa personal dulce aunque los éxitos deportivos no acompañen. La ‘culpable’ de eso es Linda Morselli, quien le ha devuelto la ilusión y de la que habla maravillas: «Nos conocimos en el Gran Premio de Montecarlo y una semana después, me buscó y me escribió. No fue difícil, ya que me impresionó mucho su belleza. Estoy enamorado de ella, de lo contrario sería difícil. Con nuestro trabajo, un sentimiento fuerte es esencial, si no, no podríamos estar juntos», decía. Además, gracias a ella, Alonso ha implementado cierto gusto por la moda «También es parte de mi mundo, viviendo con Linda, me mantengo al día», confesó en una entrevista con ‘Man In Town’.