Sus fans, el máximo apoyo de Alejandro Sanz en estos difíciles momentos

Fue el pasado 27 de mayo cuando Alejandro Sanz (54) preocupaba a sus fans con un mensaje a través de sus redes sociales en el que confesaba sentirse «triste» y «cansado». «Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido útil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», expresó.

Sus palabras coincidieron en el tiempo con su ruptura con la artista cubana Rachel Valdés (33) tras tres años de amor, así como con numerosos rumores de una difícil situación económica para el cantante consecuencia de una supuesta estafa por parte de uno de sus hombres de máxima confianza. Además, Alejandro se encontraba a escasas horas de iniciar la segunda parte de su gira Sanz, en vivo por España, tras el lanzamiento de su canción Correcaminos, de la que habló precisamente durante su visita, el pasado mes de marzo, a El Hormiguero. «Para mi significa una actitud ante la vida, ir por ese camino, no importa lo que pase, ni los coyotes que salgan», relató.

Por el momento, el compositor ha visitado ya las ciudades de Pamplona (Navarra) y Úbeda, en Jaén. En esta última, precisamente, fue visto antes y después del concierto en que repasó sus grandes éxitos, en compañía de sus fans, quienes han querido mostrarle su apoyo en estos difíciles momentos también lejos del escenario. Ataviado con una camisa a cuadros, un vaquero y unas gafas de sol, Alejandro Sanz se ha mostrado, aunque visiblemente cabizbajo, muy cercano con sus seguidores, dejándose abrazar y besar inclusive por éstos. Ha llamado poderosamente la atención en este sentido, que Alejandro luciera en todo momento una mascarilla, pues cabe recordar que son pocas las ocasiones en las que éstas son ahora obligatorias.

Después de Úbeda, Alejandro está previsto que ponga rumbo a Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Onda, en Castellón. En septiembre, el músico tiene planeados varios conciertos por Estados Unidos y México.

Jaydy Michel rompe su silencio sobre la situación que atraviesa Alejandro Sanz

Jaydy Michel, quien fuera pareja sentimental de Alejandro Sanz y madre de su hija Manuela, de 21 años, hasta el año 2005, ha confesado haber estado recientemente en contacto con el artista. Lo ha hecho en una conversación con los medios durante la celebración de un evento de moda en Madrid. «He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuento él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente», ha expresado.

«Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto. No todo el mundo va contando cómo se siente y cuando alguien lo dice es como para no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración», añade la mexicana.