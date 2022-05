Si hay una cosa clara es que la vida no es un camino de rosas. Las celebs, a pesar de parecer tener la vida resulta, muchas de ellas han tenido problemas tan comunes como cualquier otro ser mortal. Inconvenientes que se han puesto en sus caminos y que han dejado huella para la eternidad. Aunque no todas las consecuencias de estas dificultades están a la vista del ojo humano, muchas de las adversidades sí han dejado una buena cicatriz. Y las famosas, muy orgullosas del camino alcanzado, han utilizado su repercusión en las redes sociales para mostrar los aspectos más privados de su intimidad y poder ayudar así a quien lo necesite, hablando con naturalidad de problemas tabú en la sociedad.

Tamara Gorro

La influencer ha sufrido otro varapalo en una de las etapas más difíciles de su vida. Hace tan solo unos días, enseñaba las cicatrices que le habían quedado tras someterse a una operación de urgencia para extirparle la vesícula biliar. Unas marcas que formarán parte de su cuerpo de por vida. Es por ello que, a través de su perfil de Instagram, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha querido normalizar las cicatrices de su abdomen y darle la vuelta a la tortilla, haciendo ver que se trata de un recuerdo de haber superado esta prueba que se ha cruzado en su camino.

“Aunque las cicatrices más dolorosas son aquellas que no pueden verse, las que se ven simplemente dejan recuerdo. Y yo lo quiero recordar riéndome por varios motivos:

– Porque como dice el dicho: todo viene de golpe.

– Porque quiero ir a trabajar, jugar con los peques, entrenar y moverme.

– Porque ahora que estoy lista para coger peso “no puedo comer de todo” y lo único que hago es ir a la nevera y poner cara de gatito de shrek.

– Porque ando curvada.

– Porque me hago la mala (más) para que me traigan todo.

– En definitiva, un cuadro para enmarcar y subastar jajajaja.

Mejor reírme que llorar, ¿no?”, ha publicado frente a sus más de dos millones de seguidores, tratando con la más absoluta normalidad un tema del que no se suele hablar. Y es que, la modelo ha sufrido molestias digestivas desde hace ya unos meses. Tras someterse a varias pruebas, los médicos tomaron la decisión de extirparle la vesícula como solución al problema. Una operación que llegó en un momento muy delicado para la influencer y que se ha sumado a la depresión que ella misma ha confesado padecer.

Sara Carbonero

La periodista ha sido otra de las celebs que han querido abrazar con todas sus fuerzas la considerada como imperfección. Con motivo de su 38 cumpleaños, la exmujer de Iker Casillas quiso hacer todo un canto a la vida y mostrar públicamente la cicatriz que ya formaba parte de su vida. “Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida. Por otro lado, un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices”, publicó en su cuenta de Instagram.

Y es que, la conocida periodista ha aprendido a disfrutar de la vida tras superar varios baches de salud. En 2018, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama reveló que había sido operada de un bulto en el pecho. Tan solo un año más tarde, se enfrentó a un cáncer de ovario, del que se recuperó tras una operación y un posterior tratamiento de quimioterapia. Ahora, totalmente recuperada, la periodista ha demostrado poder con eso y con mucho más.

Adriana Abenia

La presentadora, cada vez con menos miedo, también mostraba en sus redes sociales una cicatriz resultado de una operación de un tumor que apretaba su tráquea. Un proceso nada fácil pero que le ha hecho ser la mujer que hoy en día es. Ahora mira con orgullo la carrera de obstáculos que ha sido capaz de superar y, como si de una niña se tratase, ha aprendido a acariciar con cariño la cicatriz que adorna su piel. Aunque con mucho miedo a que esta se descosiera en el momento más insospechado, Adriana ha conseguido convivir con ello.

Marisa Jara

No ha sido un año fácil para la modelo, aunque ha tenido un bonito final feliz en forma de bebé. Marisa ha vivido duros momentos marcados por una importante operación de urgencia a la que tuvo que someterse para que le extirparan un tumor en el colón, a lo que se sumó la triste noticia de que no podía quedarse embarazada.

Después de empezar un tratamiento de fertilidad para cumplir el sueño de ser mamá, a la modelo le diagnosticaron un tumor en el útero, un nuevo varapalo que trastocó sus planes por completo. Aún con todas, consiguió quedarse embarazada y, nueve meses después, ha podido sostener en sus propios brazos la personita que le ha devuelto la ilusión. Pero el camino no ha sido nada fácil y, a pesar de haber superado con crecer todas las piedras, una cicatriz con mucho significado ha quedado impresa en su cuerpo para el recuerdo, como señal de haber superado las batallas más importantes de su vida.